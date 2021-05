Kangana Ranaut testée négative et partage son parcours de lutte contre le virus

Kangana Ranaut a été testé négatif pour le nouveau coronavirus. Elle a partagé la nouvelle sur Instagram et a également critiqué ce qu’elle appelle des « clubs de fans covid ». La star, qui avait eu des ennuis à cause de son message sur le test positif, a déclaré qu’on lui avait demandé de ne rien parler contre le COVID-19 car cela pourrait « offenser » les gens.

Sur ses histoires Instagram, Kangana a écrit: «Bonjour à tous, aujourd’hui, j’ai testé négatif pour COVID-19, je veux dire beaucoup de choses sur la façon dont j’ai vaincu le virus mais on me dit de ne pas offenser les fan clubs covid … Oui, il y en a en fait les gens qui sont offensés si vous manquez de respect envers le virus … Quoi qu’il en soit, merci pour vos souhaits et votre amour. «

Peu de temps après, Kangana a partagé une vidéo sur sa page Instagram dans laquelle elle racontait son parcours de lutte contre le coronavirus et partageait quelques conseils avec ses abonnés. L’acteur a écrit: « Combattre le COVID-19. Je ne suis pas un expert en covid mais partage mon parcours de lutte contre le virus, j’espère que cela aide. »

Kangana avait été testée positive au COVID-19 le 8 mai. Après avoir été diagnostiquée avec la maladie, l’acteur avait partagé qu’elle s’était mise en quarantaine et était sûre qu’elle « démolirait » le nouveau coronavirus qui, pour elle, n’est « rien d’autre que le petit -temps grippe. «

Cependant, son message aurait été supprimé par Instagram parce qu’elle appelait le virus «la petite grippe».

Kangana a été définitivement bannie de Twitter plus tôt ce mois-ci après ses tweets controversés sur les récents résultats des élections à l’Assemblée du Bengale occidental et leurs conséquences.

Sur le plan du travail, Kangana sera vu dans «Thalaivi» sous le nom de J Jayalalithaa. La sortie du film a été reportée en raison de la flambée des cas de coronavirus. Elle a également «Tejas» et «Dhaakad» dans le pipeline.

(Entrées de l’ANI)