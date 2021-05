Kangana Ranaut teste COVID positif, dit que «ce n’est rien d’autre qu’une petite grippe psychédélique pour quelques personnes» – Vérifiez le point sur la santé | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice de Bollywood Kangana Ranaut est la dernière parmi une foule de célébrités à avoir été testée positive pour le roman mortel Coronavirus. La talentueuse actrice, dont le compte Twitter a été récemment suspendu pour un contenu controversé partagé en ligne, s’est rendue sur Instagram et a confirmé la nouvelle.

Kangana Ranaut a partagé sa mise à jour de santé avec des fans sur Instagram appelant COVID-19 rien d’autre qu’une petite grippe. Elle a écrit: Je me sentais fatigué et faible avec une légère sensation de brûlure dans mes yeux depuis quelques jours, j’espérais aller à Himachal alors j’ai fait mon test hier et aujourd’hui le résultat est arrivé, je suis covid positif. Je me suis mis en quarantaine, je n’avais aucune idée que ce virus organise une fête dans mon corps, maintenant que je sais que je vais le démolir, les gens ne donnent aucun pouvoir sur vous, si vous avez peur, cela vous fera plus peur, venez détruisons ce Covid -19 ce n’est rien d’autre qu’une petite grippe du temps qui a fait trop de bruit et qui excite maintenant peu de gens. Har Har Mahadev

La deuxième vague de coronavirus a durement frappé l’Inde avec des cas à un niveau record. De nombreuses célébrités telles que Akshay Kumar, Kartik Aaryan, Bhumi Pednekar, Katrina Kaif, Sonu Sood et Arjun Rampal ont été testées positives un certain temps et vont maintenant toutes bien.

Après Le compte Twitter de Kangana a été suspendu, l’actrice a déclaré à ANI, « Twitter a seulement prouvé mon point de vue qu’ils sont américains et de naissance, une personne blanche se sent autorisée à asservir une personne brune, elle veut vous dire quoi penser, parler ou faire. J’ai de nombreuses plateformes I peut utiliser pour élever ma voix, y compris mon propre art sous forme de cinéma. «

Elle a également partagé la nouvelle sur ses histoires Instagram et a déclaré que « les hindous et leurs voix se font massacrer ».

Sur le plan du travail, Kangana Ranaut sera vue dans Thalaivi – un biopic sur la vie de l’actrice légendaire devenue politicienne J Jayalalithaa.