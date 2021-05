Kangana Ranaut teste COVID négatif, mais ne révélera pas comment elle a vaincu le virus! | Nouvelles des gens

New Delhi: Mardi 18 mai, l’actrice renommée et figure controversée Kangana Ranaut a annoncé qu’elle avait été testée négative pour COVID-19 après avoir été testée positive le 8 mai. Elle s’est rendue sur Instagram pour partager la mise à jour de la santé avec ses fans et a également écrit sur la façon dont elle hésite à partager les techniques qu’elle a utilisées pour vaincre le virus en raison des «fan clubs COVID».

Ranaut a écrit qu’on lui avait dit de ne pas offenser ces « fan clubs COVID » et qu’elle s’était donc abstenue de partager comment elle s’était rétablie du virus.

L’actrice de « Queen » a également remercié ses fans pour leurs bons voeux et leur amour.

Elle a écrit: «Bonjour à tous, aujourd’hui, j’ai testé négatif pour le covid, je veux dire beaucoup de choses sur la façon dont j’ai vaincu le virus mais on me dit de ne pas offenser les fan clubs de Covid … Oui, il y a en fait des gens qui sont offensés si vous manque de respect envers le virus .. De toute façon merci pour vos souhaits et votre amour. «

Jetez un œil à son article récent:

L’actrice a récemment fait la une des journaux lorsqu’elle a riposté aux trolls avec un autre article sur les réseaux sociaux.

C’était en réponse au contrecoup de ses commentaires sur la crise israélo-palestinienne en cours. Il y a quelques jours, elle avait publié quelques articles sur Insta, louant l’attaque militaire d’Israël contre Gaza. Après que ses publications soient devenues virales, Kangana Ranaut avait commencé à suivre les tendances sur Twitter et les internautes avaient demandé son interdiction d’Instagram.

Sur le plan du travail, Kangana Ranaut sera vu dans Thalaivi – un biopic sur la vie de l’actrice légendaire devenue politicienne J Jayalalithaa.