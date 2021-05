Kangana Ranaut teste COVID-19 positif

L’actrice de Bollywood Kangana Ranaut a profité samedi de son pseudo Instagram pour partager une mise à jour de la santé avec ses fans. Dans son message, Kangana a révélé qu’elle avait été testée positive pour le nouveau coronavirus.

« Je me sentais fatigué et faible avec une légère sensation de brûlure dans les yeux ces derniers jours, j’espérais aller à Himachal alors j’ai fait mon test hier et aujourd’hui le résultat est arrivé Je suis covid positif. Je me suis mis en quarantaine, je n’avais aucune idée ce virus est en train de faire la fête dans mon corps, maintenant que je sais que je vais le démolir, les gens s’il vous plaît ne donnez rien de pouvoir sur vous, si vous avez peur cela vous fera plus peur, venez détruisons ce Covid -19 c’est rien qu’une petite grippe du temps qui a fait trop de bruit et qui excite maintenant peu de gens. Har Har Mahadev (sic) », a écrit Kangana dans sa légende à côté d’une photo d’elle assise en méditation.

Jetez un œil à l’article ici:

Pendant ce temps, après avoir été suspendu sur Twitter pour avoir violé leurs politiques, une nouvelle FIR a été déposée contre Kangana pour avoir prétendument répandu de la propagande haineuse et incité à la violence communautaire au Bengale occidental.

La plainte a été déposée par un activiste et porte-parole Riju Dutta qui a également allégué que Kangana avait dénigré l’image de la ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banarjee. Dans la lettre, il a exhorté à prendre les mesures nécessaires contre l’acteur «Queen». La plainte disait: « Mme Ranaut a publié plusieurs messages de son pseudo Instagram officiel vérifié avec l’URL: httpa: //instagram.com/kanganaranaut? Igshid = 2yruw6zd7j dans la section » Histoire « . Elle a également déformé et dénigré l’image du Madame la Ministre en chef du Bengale occidental – Smt. Mamata Banerjee. Elle doit donc être inculpée de propagande haineuse visant à inciter à la violence au Bengale occidental. «

L’action intervient après que Kangana, en réaction à la violence post-électorale au Bengale, ait fouillé directement la ministre en chef du Bengale, Mamata Banerjee. Après ses tweets, le compte Twitter de Kangana a été suspendu, puis elle a commencé à publier sur Instagram.

Selon un porte-parole de Twitter, le compte de Kangana provoquait constamment de la colère et de la violence, ce qui diminuait la valeur de la conversation publique mondiale sur la plate-forme.

Sur le plan du travail, le projet très attendu de Kangana, « Thalaivi », qui devait sortir en salles le 23 avril, a été reporté cette année en raison de l’augmentation du nombre de cas de COVID-19 en Inde. En dehors de cela, elle a également «Tejas», «Dhaakad» et «Manikarnika Returns: The Legend Of Didda» dans le pipeline. Kangana a également signé pour jouer le rôle de l’ancien Premier ministre Indira Gandhi dans un drame politique à venir.

En ce qui concerne le décompte de COVID, l’Inde a signalé 4,01 078 nouveaux cas de COVID-19 au cours des dernières 24 heures, selon le ministère de la Santé du syndicat. Avec cela, le pays a enregistré plus de 4 lakh de cas par jour pour le troisième jour consécutif.

Le nombre cumulé de cas dans le pays est maintenant passé à 2,18,92,676. L’Inde a enregistré 3,18,609 décharges au cours des dernières 24 heures, portant le total des récupérations à 1,79,30,960.

Le nombre de morts dans le pays a atteint 2 38270 après 4 187 décès au cours des dernières 24 heures. À l’heure actuelle, l’Inde compte 37,23 446 cas de coronavirus actifs. Un total de 30,04,10,043 échantillons avaient été testés jusqu’au 7 mai, dont 18,08,344 ont été testés vendredi, a informé le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR). administré dans le pays jusqu’au 7 mai.