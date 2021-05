Kangana Ranaut sur le refus de «  The Dirty Picture  »

C’est un fait connu que la performance primée du National Award de Vidya Balan dans L’image sale a été offert plus tôt à Kangana Ranaut. Le film sorti en 2011 est réalisé par Milan Luthria et produit par Ekta Kapoor. Kangana avait mentionné dans une interview avec DNA qu’elle avait choisi Tanu épouse Manu plus de L’image sale et les gens l’ont qualifiée de «stupide» en faisant cela. Maintenant, lors d’une interaction, Kangana a félicité Vidya pour avoir livré une performance formidable dans L’image sale.

Interrogé sur tout regret d’avoir refusé un film, Kangana a répondu à ETimes: « Pas vraiment. Mais je pense L’image sale, comme je l’ai toujours dit, s’est avéré si merveilleux! Mais je ne pense pas que j’aurais fait mieux que Vidya Balan parce qu’elle était formidable là-dedans. Mais oui, parfois j’ai l’impression de ne pas voir le potentiel de ce film. Je n’ai rien reçu sur le plateau. «

L’acteur a ajouté: « Bien que je n’ai pas vu l’opportunité dans L’image sale, Je ne le regrette pas. «

En 2015, Kangana avait dit: « Je choisis Tanu épouse Manu plus de L’image sale. Et à ce jour, les gens me traitent de stupide pour avoir perdu L’image sale. Mais quand vous en perdez, vous en gagnez aussi. J’ai pris de multiples risques dans ma carrière. Même s’il y avait d’un côté Balaji et Milan Luthria (l’un des combos réalisateurs-producteurs les plus puissants aujourd’hui), j’ai choisi de faire Tanu épouse Manu avec un directeur relativement nouveau (Aanand L Rai), qui avait un budget limité. «