Kangana Ranaut sur la guérison du COVID-19

Kangana Ranaut est l’une des célébrités qui ont été testées positives pour le coronavirus cette année. Peu de temps après s’en être remis, l’acteur s’est rendu dans sa ville natale de Manali pour passer du temps de qualité avec sa famille. Maintenant, Kangana a consulté sa page Instagram et a partagé une vidéo dans laquelle elle a parlé des séquelles de COVID-19 et de la façon dont elle s’est livrée aux soins de suivi.

On entend Kangana dire : « se remettre du coronavirus. COVID-19 est comme ‘sardi-zukaam’ – (rhume) comme je vous l’avais dit tout à l’heure, cela a été mon expérience, mais en combattant et en se remettant de COVID-19, beaucoup il m’est arrivé des choses choquantes, quelque chose que je n’ai jamais vécu auparavant. J’ai toujours vu que lorsque vous êtes malade, une fois que vous commencez à récupérer, c’est un voyage perpétuel en avant. Mais, dans le cas du coronavirus, c’est un faux sentiment de récupération. »

L’acteur de ‘Thalaivi’ a en outre déclaré: « Seulement après un jour ou deux de tests négatifs pour le coronavirus, j’ai senti que je pouvais tout faire, comme m’entraîner et tirer avec des collègues et parler à des amis, comme je pouvais le faire plus tôt. Mais quand j’ai marché j’ai commencé à avoir l’impression qu’il y avait une rechute, je n’étais pas vraiment bien. J’étais à nouveau alitée, et à un moment donné, j’avais l’impression que je ne pouvais pas sortir du lit. Ma gorge était à nouveau mauvaise et je me sentais à nouveau fiévreux aussi. »

Kangana a ajouté: « Ce virus est assez imprévisible, car il attaque notre corps, nous ne savons pas comment notre corps réagit car il s’agit d’un virus génétiquement modifié et met en sourdine notre réponse corporelle naturelle. De nombreuses personnes perdent même la vie à cause de cela. «

Pendant ce temps, côté travail, Mme Ranaut sera prochainement vue dans ‘Thalaivi’ dans lequel elle joue le rôle principal. L’acteur a également « Dhaakad » et « Tejas » pour lesquels elle a tourné.