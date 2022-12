Kangana Ranaut s’intéresse aux stars de Bollywood qui dansent lors des mariages et des anniversaires, “J’ai refusé une somme d’argent insensée”

Kangana Ranaut ne se lasse jamais de se féliciter de ses réalisations et de son ensemble de principes. Comme nous le savons tous, plusieurs biggies de Bollywood ont dansé lors de mariages et facturé une énorme somme d’argent pour leurs performances. Et il semble que Kangana ait une fois de plus explosé les stars de Bollywood qui dansent lors de mariages et d’anniversaires.

L’actrice est récemment tombée sur une vidéo de la chanteuse vétéran Asha Bhosle qui a été vue en train de partager une anecdote intéressante sur sa sœur aînée et défunte chanteuse légendaire Lata Mangeshkar. Elle avait expliqué que Lata Didi ne se produisait jamais lors des mariages.

Dans la vidéo, Asha a également révélé qu’une fois, Lata Didi s’est vu offrir un million de dollars pour chanter lors d’un mariage, mais elle a refusé l’offre. On l’a entendue dire: “Kaha 2 ghante sirf aap darshan dijiye humari shadi mein (venez juste à notre mariage pendant 2 heures, lui avaient-ils dit).”

Partageant la vidéo sur ses histoires Instagram, Kangana a ensuite établi des parallèles avec Lata Mangeshkar et a déclaré qu’elle n’avait jamais joué en mariage et avait refusé une offre énorme. “D’accord. Même moi, je n’ai jamais dansé lors de mariages ou de soirées privées, même si j’ai les chansons les plus populaires… je me suis vu refuser une somme d’argent insensée… ravie de tomber sur cette vidéo… Lataji est vraiment si inspirant”, a-t-elle déclaré.

Côté travail, Kangana sera vue dans un autre film tamoul après Thalaivii. Elle jouera le rôle principal de Chandramukhi dans Chandramukhi 2, réalisé par P. Vasu. La préquelle du film, sortie en 2005, mettait en vedette la superstar Rajanikanth et Jyothika Saravanan.

Elle fera une petite pause dans sa deuxième réalisation Urgence et le deuxième programme de Chandramukhi 2 débutera en janvier après la fin de l’urgence. Elle a également Tejas dans lequel elle essaie le rôle d’un pilote de l’Indian Air Force, et Noti Binodini en préparation.