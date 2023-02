Kangana Ranaut sent que quelqu’un l’espionne. parle d’un «clown obsédé par la mafia nepo» et est «certaine» que ses données WhatsApp sont divulguées [Deets Here]

Kangana Ranaut est connue pour ses publications controversées sur les réseaux sociaux. Elle a toujours été vocale et a partagé ses pensées via les plateformes de médias sociaux. Récemment, l’actrice d’Urgence s’est servie de ses histoires Instagram pour faire un post énigmatique. Dans une longue note partagée, Kangana Ranaut a laissé entendre qu’elle était espionnée par quelqu’un. Elle a mentionné comment les paparazzi sont informés de ses allées et venues et plus encore. Elle a même allégué que ses informations personnelles et professionnelles avaient été divulguées.

Kangana Ranaut fait un post cryptique

Dans la longue note, elle a mentionné un «clown obsédé par la mafia nepo» qui se serait présenté une fois à sa porte. Elle a qualifié cette personne de « coureur de jupons » et de « casanavo ». Elle a également écrit qu’il poussait sa femme à devenir productrice et qu’elle mentionnait que “la femme encourage ce comportement obsessionnel”. Elle a même écrit sur sa femme s’habillant comme elle et engageant le même styliste et plus encore. Une partie de sa note disait: “Je suis certaine que mes données WhatsApp font l’objet de fuites d’offres professionnelles ou même de détails de la vie personnelle, ce clown obsédé de la mafia nepo qui a une fois atterri à ma porte sans y être invité et s’est imposé à moi est un coureur de jupons connu et Casanova mais maintenant vice-président de la brigade nepo mafia également, oblige sa femme à devenir productrice, à faire plus de films centrés sur les femmes, à s’habiller comme moi et même à faire des intérieurs comme moi, ils ont même embauché mon styliste et même des stylistes à domicile de nombreuses années qui ont ensuite refusé de travailler avec moi.[sic]”

Découvrez l’intégralité du message de Kangana Ranaut ci-dessous:

Kangana Ranaut attend avec impatience la sortie de ses grands films comme Urgence, Chandramukhi 2, Tejas et plus encore. Elle fait partie des actrices les plus occupées de la ville avec de nombreux films en préparation. Elle a également porté le chapeau de réalisatrice et de productrice pour quelques films qui ont occupé son ardoise.

