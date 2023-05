Kangana Ranaut s’en prend aux filles pour avoir porté des robes courtes dans des lieux religieux, « Il devrait y avoir des règles strictes pour ces imbéciles »

Kangana Ranaut a fortement réagi aux filles portant des robes courtes dans le lieu religieux et les a traitées de folles, car elle exige même des règles vestimentaires strictes lors de la visite de lieux religieux. L’un des utilisateurs de Twitter a déchiqueté les photos d’une fille portant un short chaud avec un haut court sans manches lors de la visite d’un temple dans l’Himachal Pradesh. Kangana Ranaut s’en est pris aux filles et a mentionné qu’elle portait elle-même un short et un t-shirt et qu’elle avait été arrêtée au Vatican et qu’il fallait commencer à respecter notre culture, une tenue au moins appropriée à la guerre lors de la visite de tels lieux religieux.

Kangana Ranaut exige des règles strictes pour s’habiller dans les temples après que quelques filles aient été aperçues portant des tenues occidentales dans un lieu religieux de l’Himachal Pradesh.

Kangana Ranaut s’est rendue sur Twitter et a déclaré : « Ce sont des vêtements occidentaux, inventés et promus par des Blancs. J’étais une fois au Vatican en short et en t-shirt ; je n’étais même pas autorisée à entrer ; j’ai dû rentrer à mon hôtel et se changer. Ces clowns qui portent des robes de nuit comme s’ils étaient des occasionnels ne sont rien d’autre que des paresseux et des boiteux. Je ne pense pas qu’ils soient capables d’avoir une autre intention, mais il devrait y avoir des règles strictes pour de tels imbéciles.

Ce sont des vêtements occidentaux, inventés et promus par des Blancs, j’étais une fois au Vatican en short et t-shirt, je n’étais même pas autorisé à entrer dans les locaux, j’ai dû retourner à mon hôtel et me changer. Ces clowns qui portent des robes de nuit comme s’ils étaient des occasionnels ne sont que des paresseux https://t.co/EtPssi3ZZj Kangana Ranaut (@KanganaTeam) 26 mai 2023

De nombreux utilisateurs étaient d’accord avec Kangana Ranaut et ont déclaré que des cinéastes comme Karan Johar étaient responsables de la diffusion de cette culture occidentale. Kangana Ranaut a souvent exprimé ses pensées, et elle a même fortement parlé du film The Kerala Story qui était interdit dans plusieurs États pour avoir blessé des membres de la communauté musulmane, et elle a clairement dit que quiconque est contre le film est un terroriste.