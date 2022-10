Kangana Ranaut s’en prend à Aamir Khan pour avoir facturé Rs 200 crore par film malgré l’échec de Laal Singh Chaddha

Kangana Ranaut est de retour pour attaquer la superstar Aamir Khan lors de son récent conclave. Kangana a critiqué l’acteur qui, malgré tous les échecs, continue de facturer 200 crores de roupies pour ses films et pourquoi ce traitement injuste est-il célébré dans l’industrie encore maintenant. La dernière sortie d’Aamir Khan, Laal Singh Chaddha, a lamentablement échoué au box-office en raison d’une culture de boycott ou d’un contenu médiocre. La question est toujours là. Alors que Kangana a expliqué pourquoi le public devrait aller voir le film de ces acteurs simplement parce qu’ils ont les étiquettes des superstars alors que leurs films ne valent pas la peine d’être regardés.

Kangana a en outre ajouté que la façon dont le public d’aujourd’hui a pris conscience et c’est la raison pour laquelle il existe une culture de boycott et se demande pourquoi ils devraient investir leur argent durement gagné dans ces soi-disant films de superstars destinés à Laal Singh Chadha d’Aamir Khan. Elle a même dit que ces superstars facturent Rs 200 crores et font des travaux d’une valeur de Rs 2 crores. Kangana a même affirmé que le film d’Aamir, Laal Singh Chaddha, n’avait pas échoué à cause de la culture du boycott mais à cause de ses déclarations contre l’Inde. Kangana a déclaré: “En venant à Aamir Khan Ji, je ne parle pas spécifiquement de la culture du boycott mais en général, lorsque la nation traversait des tensions, la Turquie a fait quelque chose contre nous.” L’actrice a également ajouté : “Mais, vous (Aamir Khan) êtes allé là-bas et leur avez donné votre consentement et cliqué sur des photos. Vous avez qualifié notre pays d’intolérant devant le monde et terni notre réputation”. Aamir Khan est en congé sabbatique après l’échec du LSC.

Kangana Ranaut, qui s’est efforcée de maintenir sa célébrité malgré tous les échecs, a même parlé de la chute de ses films au box-office. Sa dernière sortie Dhaakad a été une grande déception et maintenant elle sera vue ensuite dans Emergency où elle joue le rôle de l’ancien Premier ministre Indira Gandhi produit par elle.