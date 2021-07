Kangana Ranaut se transforme en ‘Bollywood bimbo’ dans des images ‘auto-indulgentes’ et venteuses de Budapest

Lundi, l’acteur Kangana Ranaut a partagé une série de jolies photos sur son compte de médias sociaux, ressentant les vibrations romantiques en Europe. Elle tourne actuellement pour son prochain film « Dhaakad » de Razneesh Ghai à Budapest.

Prenant sur son Instagram, l’acteur a décidé de poser esthétiquement pour une séance photo de rêve pour laquelle elle a spécifiquement acheté un bouquet de fleurs. Sur les photos, on voit Kangana posant dans les rues de la magnifique ville, vêtue d’une robe courte à fleurs, posant avec un bouquet de fleurs. L’acteur a servi de grands sentiments romantiques et a décidé de revêtir un nouvel avatar pour sa récente séance photo. Elle a posé dans les rues de la Hongrie et a décidé de jouer le ‘Bolly Bimbo’ pour prendre des photos typiques de type Instargam pour ses fans.

Sous-titrant la photo avec une poignée de sarcasmes, elle a écrit: « J’ai décidé de jouer un Bolly Bimbo aujourd’hui et de prendre des photos de style insta typiques pour ma famille insta très intelligente ».

Dans un autre article, l’acteur pouvait être vu se promener dans la ville dans des appartements. Elle a informé ses fans qu’elle avait acheté un bouquet de fleurs colorées dans le but de la séance photo et pour réussir son «jeu Insta». Elle a légendé la photo : » J’ai acheté ces fleurs pour que mon jeu insta soit parfait… Peut-être un coup fatal à mon amour-propre mais ma vanité jubile… « .

N’hésitant pas à admirer sa propre beauté, l’acteur a sous-titré un autre article en écrivant: « Non, c’est vraiment agréable d’être ici et de cliquer sur ces images indulgentes … ».

Jetez un œil aux photos ici :

Pendant ce temps, les prochains projets de films de Kangana incluent « Thalaivi », qui est basé sur la vie de l’ancien ministre en chef du Tamil Nadu, Jayalalithaa. Elle a aussi ‘Tejas’ et ‘Dhaakad’ dans son chaton. « Manikarnika Returns: The Legend Of Didda » et « Emergency » – un biopic sur l’ancienne Premier ministre Indira Gandhi, est également en préparation.