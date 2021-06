Kangana Ranaut se souvient de Sushant Singh Rajput, partage une photo de lui à l’occasion de son premier anniversaire de décès ! | Nouvelles des gens

New Delhi : à l’occasion du premier anniversaire de la mort de Sushant Singh Rajput, de nombreuses célébrités se sont tournées vers les réseaux sociaux pour se souvenir du « Kai Po Che ! comédien et sa merveilleuse présence.

Des acteurs tels que Sara Ali Khan, Kriti Sanon, Pulkit Samrat et Ranvir Shorey ont partagé leur plus beau souvenir avec le défunt acteur et le plus récent à se souvenir de lui n’est autre que Kangana Ranaut.

La belle diva a profité de son histoire Instagram et a partagé une photo monochrome de l’acteur de « Dil Bechara » avec un emoji au cœur brisé.

En ce qui concerne le cas de Sushant, Kangana a appelé la police de Mumbai pour son enquête sur l’affaire de la mort de l’acteur et a déclaré qu’elle soutenait l’enquête du CBI sur cette affaire. L’équipe de Kangana a publié une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle on la voit tenant une pancarte indiquant « Justice pour Sushant et #CBIforSSR ».

L’acteur a été retrouvé mort dans son appartement de Bombay le 14 juin 2020 – dans un cas apparent de suicide. Cependant, depuis lors, divers détails de la vie personnelle de l’acteur ont été publiés dans les médias et l’affaire est en instance.

La mort d’un acteur populaire dans des circonstances mystérieuses en a fait une affaire sensationnelle pendant des mois avec des agences de premier plan telles que le Central Bureau of Investigation (CBI), le Narcotics Control Bureau (NCB) et la Enforcement Directorate (ED) enquêtant respectivement sur l’affaire sous divers angles. .