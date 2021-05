Kangana Ranaut se souvient de ses jours de lutte, souhaite à maman pour la fête des mères avec une note émotionnelle! | Nouvelles des gens

Bombay: L’actrice de Bollywood en difficulté, Kangana Ranaut, a écrit une lettre émouvante à sa mère à l’occasion de la fête des mères.

Prenant à son compte Instagram, Kangana a partagé une photo en noir et blanc de sa mère et a écrit:

«Chère mère, quand je suis parti de la maison, je ne m’attendais pas à ce que le monde devienne soudainement sombre, parfois appelé à la maison papa posait tellement de questions que les frères et sœurs avaient leurs propres doutes, mais chaque fois que vous parliez, vous ne posiez anxieusement qu’une seule chose, qu’avez-vous mangé de la bêta? Qui cuisine pour vous? D’où vient votre nourriture? Maman qui m’a toujours ému aux larmes. Dans les moments de désespoir, je me suis rappelé que quoi qu’il arrive, il y a une personne qui m’aimera toujours et qui m’a donné une force immense pour me battre et Construis ma propre destinée Mère. Je t’aime tellement. Bonne fête des mères. Bien à toi, Chotu. «

Kangana a annoncé samedi qu’elle avait été testée positive au COVID-19 et s’était mise en quarantaine. « Je me sentais fatigué et faible avec une légère sensation de brûlure dans mes yeux ces derniers jours, j’espérais aller à Himachal alors j’ai fait mon test hier et aujourd’hui le résultat est que je suis covid positif », a déclaré Kangana via un post Instagram.