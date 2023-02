Kangana Ranaut se range du côté de Nawazuddin Siddiqui dans son combat avec son ex-épouse Aaliya; dit: ‘Elle ne peut pas intimider Nawaz saab’

Nawazuddin Siddiquil’ex-épouse de Aliya Siddiqui a récemment partagé une vidéo en ligne dans laquelle elle a été vue en train d’interagir avec l’acteur Haddi à travers la porte. Et Urgence actrice Kangana Ranaut est maintenant sorti en soutien à Nawazuddin Siddiqui. Au cours des deux derniers mois, Nawazuddin et Aaliya se sont battus l’un contre l’autre. Récemment, Aliya et son avocat ont déclaré que Nawaz et sa famille la harcelaient. Ils l’ont gardée dans un hall de leur bungalow sans accès à la cuisine ou à d’autres parties de la maison. Kangana Ranaut a vivement réagi aux affirmations d’Aaliya Siddiqui.

Kangana Ranaut se range du côté de Nawazuddin Siddiqui dans sa femme avec sa femme

Au cours des deux dernières semaines, Nawazuddin Siddiqui et Aaliya Siddiqui ont fait la une des journaux dans Entertainment News pour leurs affaires judiciaires. Aliya a formulé de nombreuses allégations contre Aliya. Nawazuddin a gardé le silence sur la question. Kangana Ranaut a profité de ses histoires Instagram et a partagé la vidéo partagée par Aaliya. Elle a écrit qu’elle se sentait triste de voir l’état de Nawaz. Kangana affirme que Nawaz a donné tout ce qu’il a gagné à sa famille. Elle a dit qu’il avait acheté le bungalow l’année dernière lui-même et maintenant, son ex-femme est venue le réclamer. Elle a partagé que Nawaz viendrait au tournage de Tiku Weds Sheru dans une voiture.

Après la vidéo avec la légende, Kangana Ranaut a également écrit deux longues notes indiquant que Nawazuddin Siddiqui avait acheté un appartement pour sa femme et un bungalow pour sa mère. L’actrice de Manikarnika a partagé qu’il avait également pris des conseils de conception d’elle. Ils ont également organisé une pendaison de crémaillère dans le bungalow. L’actrice partage qu’elle a envie de pleurer. Kangana a également demandé aux autorités concernées qu’Aaliya soit envoyée dans l’appartement que Nawaz lui avait acheté à Everest Apartments. Kangana ajoute qu’elle ne peut pas intimider Nawaz Saab et sa vieille mère comme ça.

Consultez les instantanés des histoires Instagram de Kangana ici :

Aaliya Siddiqui a partagé plus tôt une vidéo dans laquelle nous avons vu ses deux enfants dormir ensemble sur le canapé. Aliya a affirmé qu’ils venaient d’arriver de Dubaï.