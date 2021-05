Kangana Ranaut se moque des célébrités qui collectent des fonds pour COVID, dit «  ne mendiez pas des pauvres pour obtenir des fonds si vous êtes riche  »

L’actrice Kangana Ranaut s’est rendue mercredi dans ses histoires Instagram pour fouiller les célébrités qui organisent des collectes de fonds pour le travail de secours de Covid-19.

Dans une longue note, Kangana Ranaut a écrit plusieurs pointeurs sous le titre «pensée du jour» qui «pourraient être complexes ou trop évolués pour quelques-uns». Puis, comme «les leçons tirées de la pandémie dans son premier point, Kangana a écrit« personne n’est insignifiant et tout le monde peut aider mais il est important de reconnaître votre place, votre rôle et votre influence dans la société ».

Dans le deuxième point, l’actrice, prenant un jibe aux célébrités a écrit, « ne mendiez pas des pauvres pour des fonds si vous êtes riche. » Elle a en outre écrit que « si votre influence permet de prévoir de l’oxygène, des lits ou des médicaments pour les individus, vous pourriez en sauver quelques-uns. » Kangana dans sa note a également demandé aux « personnalités éminentes » de ne pas courir après quelques-uns mais de « protéger et soutenir celui qui peut sauver des millions ».

S’agissant des histoires Instagram, elle a déclaré: «La pensée du jour peut être complexe ou trop évoluée pour quelques-uns, mais certains y parviendront. Leçons de la pandémie 1) Personne n’est insignifiant, tout le monde peut vous aider, mais il est important de reconnaître votre place, votre rôle et influence dans la société 2) Ne mendiez pas des pauvres si vous êtes riche.3) si votre influence permet de vous procurer de l’oxygène, des lits ou des médicaments pour les individus, vous pourriez en sauver quelques-uns.4) si vous êtes une personnalité importante, ne le faites pas. t courir après quelques-uns, protéger et soutenir celui qui peut sauver des millions si le bon environnement et le soutien lui sont donnés.5) Lorsque ce seul et unique pouvoir résout les problèmes de lits et d’oxygène de plus d’un milliard de personnes en moins d’une semaine, ne N’oublie pas de reconnaître ta contribution à ce résultat, aussi petite soit-elle, mais souviens-toi que tu t’es investie dedans, peu de gens reconnaîtront ta gentillesse, parce que dans la vie certains font du drame et d’autres se soucient simplement… Aimez Kangana. (sic) «

Regarde:

Plus tôt, la star de « Mannikarnika » s’était rendue mardi sur Instagram Story pour annoncer qu’elle avait été testée négative pour Covid-19.

« Bonjour à tous, j’ai testé négatif pour covid, je veux dire beaucoup de choses sur la façon dont j’ai vaincu le virus mais on me dit de ne pas offenser les fan clubs de covid … oui il y a en fait des gens qui sont offensés si vous manquez de respect envers le virus… en tout cas merci pour tous vos souhaits et votre amour », a-t-elle écrit.

Il y a quelques jours, l’actrice avait publié un article sur la démolition de Covid, qui, selon elle, avait été supprimé par Instagram.

« Instagram a supprimé mon message où j’ai menacé de démolir Covid parce que certains ont été blessés. Les terroristes de Matlab et les sympathisants des communistes suna tha Twitter pe lekin Covid fan club génial. Cela fait deux jours ici sur Insta mais ne pensez pas que ça durera plus d’une semaine », écrivait alors l’actrice.

Kangana a été détectée avec Covid-19 alors qu’elle prévoyait de retourner dans l’Himachal Pradesh au milieu du verrouillage de Mumbai.

Pendant ce temps, son compte Twitter a également été suspendu il y a quelque temps.

Sur le plan du travail, Kangana sera vu dans le film « Thalaivi ». La sortie du film a été reportée en raison de l’épidémie de Covid. Elle fait également partie des films « Tejas » et « Dhaakad », et a récemment annoncé un film sous sa bannière Manikarnika Films intitulé « Tiku Weds Sheru ».