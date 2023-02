Kangana Ranaut se moque d’Aamir Khan malgré le fait que la superstar l’ait félicitée l’appelle ” Bechara “

Kangana Ranaut est de retour pour frapper Aamir Khan. Lors de la récente conférence de presse du lancement du livre de l’écrivain de renom Shobhaa De Laal Singh Chadha, l’acteur Aamir Khan a été interrogé sur qui, selon lui, est apte à jouer le rôle de l’auteur. La superstar a pris les noms de Priyanka Chopra et Alia Bhatt, auxquels Shobhaa De qui était présente à la même conférence de presse a immédiatement nommé Kangana. Ranaut. Aamir l’a affirmée et a loué Kangana et sa polyvalence. Les internautes affirment qu’il s’est efforcé d’éviter son nom, mais .

Et maintenant, Kangana a réagi aux éloges réticents d’Aamir Khan en l’appelant Bechara qu’il a oublié le fait qu’elle est la seule actrice de Bollywood à avoir remporté trois prix nationaux. Plus tard, l’actrice de Dhaakad a remercié Shobhaa De d’avoir mentionné son nom et a même exprimé son bonheur en choisissant son nom et a même dit qu’elle aimerait la jouer à l’écran.

Bechara Aamir Khan ha ha, il a fait de son mieux pour faire comme s’il ne savait pas que je suis la seule actrice primée trois fois au niveau national, aucune de celles qu’il a mentionnées n’en a même une Merci @DeShobhaa ji j’adorerais te jouer https://t.co/o0tS6UYLoC Kangana Ranaut (@KanganaTeam) 10 février 2023

Shobaa ji et moi avons des opinions politiques opposées, mais cela ne l’empêche pas de reconnaître mon art, mon travail acharné et mon dévouement à mon métier qui sont le reflet de son intégrité et de son système de valeurs. Je vous souhaite le meilleur pour votre nouveau livre madame ? Kangana Ranaut (@KanganaTeam) 11 février 2023

Kangana Ranaut, qui a fait son retour sur Twitter, s’est déchaînée contre le succès de Pathaan de Shah Rukh Khan après avoir fait l’éloge du film lors de l’événement d’urgence avec Anupam Kher. Les internautes l’ont critiquée pour être jalouse du succès de SRK et un troll lui a rappelé que l’affaire d’un jour de SRK avec Pathaan est son revenu à vie.