Kangana Ranaut scolarise Ayushmann Khuranna, après avoir critiqué Vikrant Massey pour le commentaire de ‘Radhe Maa’ | Nouvelles des gens

New Delhi: Après le commentaire culotté de Vikrant Massey sur les photos de Yami Gautam lors de sa cérémonie de mariage, Internet était divisé. Le commentaire a gagné tellement de terrain que l’actrice Kangana Ranaut a également répondu à son commentaire avec une réponse dure le qualifiant de » cafard « .

Elle a écrit: « Kahan se nikla yeh cafard..nikalo meri chappal », à laquelle les fans ont eu une réponse mitigée, certains la fustigeant et d’autres soutenant son commentaire.

Découvrez ce qu’elle a écrit:

Elle a également répondu à un commentaire d’Ayushmann Khurrana dans lequel il écrivait : « Simple. Vrai. Que Dieu vous bénisse. » Ranaut a adopté une approche philosophique du commentaire et a écrit: « En fait, inventé et artificiel est le plus simple parce qu’il est si basique et facile de lire ce genre de spectacle mais ancien et traditionnel surtout quand notre histoire est plus ancienne que la le temps lui-même le rend le plus stratifié et le plus complexe, donc ce qui est organique n’est pas nécessairement simple si vous avez la perception de connaître la complexité de la subtilité. »

Depuis que Yami Gautam a annoncé la nouvelle de son mariage, elle publie chaque jour de nouvelles photos de la cérémonie. L’actrice avait l’air éthérée dans sa tenue de mariage pop marron et le marié avait l’air fringant dans une combinaison de blanc et d’or.

Le vendredi 4 juin, elle a exprimé son bonheur et a écrit : « Dans ta lumière, j’apprends à aimer – Rumi, Avec les bénédictions de notre famille, nous nous sommes mariés aujourd’hui lors d’une cérémonie de mariage intime. Étant des personnes très privées, nous avons célébré cette joyeuse occasion avec notre famille immédiate. Alors que nous nous embarquons sur le chemin de l’amour et de l’amitié, nous recherchons toutes vos bénédictions et vos bons voeux. Amour, Yami et Aditya ».

Côté travail, Yami a récemment commencé à tourner pour le film de comédie sociale ‘Dasvi’ produit par Maddock Films de Dinesh Vijan. On la verra également dans le thriller « Un jeudi » de Behzad Khambata dans le rôle d’une institutrice qui prend 16 enfants en otages.