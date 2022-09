Kangana Ranaut salue Mrunal Thakur pour Sita Ramam; dit, ‘Zindabad thakur madame’

Actrice de Bollywood Kangana Ranaut regardé dernièrement Mrunal Thakur et de Dulquer Salmaan film Sita Ramam. L’actrice est occupée à tourner son prochain film Urgence, dont elle est également la réalisatrice. La Reine L’actrice a profité de ses histoires Instagram pour écrire d’excellents mots sur Sita Ramam. Dans les textes qu’elle a postés, elle a écrit que le film avait un “scénario et une direction extraordinaires”. Elle a également fait l’éloge de Mrunal et a écrit qu’aucune autre actrice ne pouvait essayer le rôle de la princesse Noor Jahan alias Sita Mahalakshmi, comme l’a fait Mrunal.

Le film romantique en langue Telugu a été écrit et réalisé par Hanu Raghavapudi. Il présente Dulquer qui essaie le rôle du lieutenant Ram, qui est un officier de l’armée indienne en poste au Cachemire. Il reçoit une lettre d’amour inconnue de Sita Mahalakshmi, rédigée par Mrunal.

Kangana a passé en revue le film et a écrit que la performance de chacun était extraordinaire, cependant, la performance de Mrunal était la cerise sur le gâteau. Elle a qualifié l’actrice de reine et a écrit “Zindabad thakur saab” (madame). Elle a également posté un emoji de reine avec elle. L’actrice a également déclaré que pour elle, c’était une expérience spectaculaire et qu’elle adorait l’histoire d’amour, le scénario et la réalisation. Elle a félicité le réalisateur Hanu Raghavapudi et toute l’équipe pour l’excellent travail.

Découvrez le commentaire de Kangana Ranaut sur la performance de Mrunal Thakur dans Sita Ramam :

L’équipe de Sita Ramam a également récemment reçu de Pologne où un fan a montré son amour pour le film. Dulquer Salmaan et Mrunal Thakur ont réagi à la longue lettre de Monika qui est fan. Sa biographie sur Twitter indique qu’elle est une fan polonaise de cinéma et de musique indiens depuis 2006.

Consultez le tweet posté par Monika sur Sita Ramam ici :