Kangana Ranaut riposte à Taapsee Pannu pour l’avoir qualifiée de « non pertinente », dit CECI

Après que Taapsee Pannu ait déclaré que Kangana Ranaut n’avait aucune pertinence dans sa vie, cette dernière a maintenant réagi, affirmant que Taapsee « implore » les producteurs pour les films rejetés par Kangana. Récemment, dans une interview, Taapsee a déclaré qu’elle ne manquait pas la présence de Kangana sur Twitter car elle « n’a aucune importance dans ma vie ».

Prenant sur Instagram, Kangana a partagé une capture d’écran de l’article original et a écrit une longue note en réponse aux remarques de Taapsee. Elle a écrit: « Elle appelle les producteurs et supplie kangana ji ne kuch chhoda hai toh mujhe dedo s’il vous plaît, aur aaj iski aukat dekho, jo kabhi gareeb producteur ki Kangana kehlane mein bhi fier sentir karti thi… aaj mujhe il hors de propos keh rahi hai ha ha insaan aur uski fitrat ajeeb hai (Elle appelle les producteurs et les supplie de lui donner tous les films que j’ai refusés, et de la regarder aujourd’hui. Elle était autrefois fière d’être appelée le Kangana des producteurs pauvres et aujourd’hui, elle m’appelle hors de propos. Haha , les gens et leur nature étrange) de toute façon tout le meilleur avec votre fille de film @tapasepannu essayez de le promouvoir sans mon nom.

Dans une autre histoire Instagram, Kangana a déclaré que cela ne la dérangeait pas que les « acteurs de grade B » utilisent son nom ou son style pour avancer dans leur carrière ou « se promouvoir ». Elle a dit qu’elle était également inspirée par des actrices vétérans comme Waheeda Rehman et Sridevi mais qu’elle « ne leur avait jamais manqué de respect ».

« Ça ne me dérange pas que les acteurs de grade B utilisent mon nom ou mon style ou des interviews ou des stratégies de carrière générales pour se promouvoir ou promouvoir leur carrière … Bien sûr, ils utiliseront mon nom en grandissant dans l’industrie. J’ai également été inspiré par ceux qui ont fait cela avant moi mais je ne leur ai jamais manqué de respect a toujours montré un immense respect pour ceux qui m’ont inspiré comme Vaijantimala ji, Waheeda ji et Sridevi ji. Magar doosre ke sar pe paon rakh kar upar chadhne ki koshish karne wale ko uski aukat dikhana zaroori hai (Ceux qui essaient de grimper plus haut en tirant les autres vers le bas doivent être montrés à leur place). Bonjour à tous », a-t-elle écrit.

Rangoli Chandel, qui est connue pour prendre position pour sa sœur Kangana, s’est également rendue sur son compte Instagram et a écrit : « Chers producteurs de copies sasti et de gareeb de grade B, ki Kangana Ranaut… film dont vous faites la promotion ou relation que vous avez expliquée en profondeur et donné des détails dans cette interview, tout tourne autour de Kangana ha ha ha votre pertinence est uniquement parce que vous utilisez son nom, essayez un jour de survivre sans utiliser son nom si vous ne pouvez pas alors s’incliner devant la reine. @taapsee. «

Plus tôt cette année, le compte Twitter de Kangana a été suspendu définitivement pour avoir enfreint les politiques de la plateforme en matière de discours de haine. L’acteur de « Thalaivi » est depuis passé à Instagram et à la plate-forme locale Koo pour rester en contact avec ses fans.

Dans une récente interview, on a demandé à Taapsee si la présence de Kangana sur Twitter lui manquait, ce à quoi elle a répondu : « Non, elle ne me manque pas. Elle ne me manquait pas, ou ne la voulais pas, aussi avant. Elle est trop hors de propos pour moi, dans ma vie personnelle. C’est une actrice, c’est une collègue à cet égard. Mais plus que cela, elle n’a aucune importance dans ma vie. Je n’ai aucun sentiment pour elle, bon ou mauvais. Et je pense que la haine et l’amour viennent tous les deux du cœur. Si vous détestez quelqu’un, cela vient du cœur. Mais le pire, c’est quand vous ne vous en souciez pas, quand vous êtes indifférent envers cette personne, quand cette personne n’a aucune valeur ou pertinence dans votre vie. Je pense que c’est le pire sentiment qu’une personne puisse avoir pour l’autre. Et c’est tout, donc ça n’a pas d’importance pour moi.