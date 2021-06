New Delhi : C’est Kangana Ranaut contre Taapsee Pannu partie 2. Eh bien, la guerre des mots entre deux grandes stars de Bollywood remonte à l’époque où la première l’aurait appelée ainsi que Swara Bhasker, actrices de grade B. Désormais, l’échange verbal est de retour sur les réseaux sociaux !

Dans sa récente interview avec Hindustan Times, on a demandé à Taapsee Pannu si elle manquait Kangana de Twitter après que son compte ait été banni, auquel la première a répondu : « Non, elle ne me manque pas. , aussi avant. Elle est trop hors de propos pour moi, dans ma vie personnelle. C’est une actrice, c’est une collègue à cet égard. Mais plus que ça, elle n’a aucune importance dans ma vie. Je n’ai aucun sentiment pour elle, bonne ou mauvaise. »

Maintenant, réagissant à sa déclaration, Kangana Ranaut est allée sur Instagram et dans son histoire, a partagé une capture d’écran du lien de l’interview de Taapsee avec une note lisant : Elle appelle les producteurs et supplie kangana ji ne kuch chhoda hai toh mujhe dedo s’il vous plaît, aur aaj iski aukat dekho, jo kabhi gareeb producteur ki Kangana kehlane mein bhi fier sentir karti thi… aaj mujhe he hors de propos keh rahi hai ha ha insaan aur uski fitrat ajeeb hai de toute façon tout le meilleur avec votre film girl @tapasepannu essayez de le promouvoir sans mon nom

Elle a ajouté, « Cela ne me dérange pas que les acteurs de grade B utilisent mon nom ou mon style ou des interviews ou des stratégies de carrière générales pour se promouvoir ou promouvoir leur carrière … Bien sûr, ils utiliseront mon nom en grandissant dans l’industrie. J’ai également été inspiré par ceux qui ont fait avant moi mais je ne les ai jamais manqué de respect a toujours montré un immense respect pour ceux qui m’ont inspiré comme Vaijantimala ji, Waheeda ji et Sridevi ji. Magar doosre ke sar pe paon rakh kar upar chadhne ki koshish karne wale ko uski aukat dikhana zaroori hai. Bonjour à tous. »

Plus tôt aussi, Kangana et sa sœur manager Rangoli Chandel ont suscité la controverse pour avoir appelé Taapsee une « copie conforme » de l’actrice Queen.

Côté travail, Taapsee sera vu dans « Haseen Dillruba » aux côtés de Vikrant Massey et Harshvardhan Rane dans des rôles clés. Elle a également « Looop Lapeta », « Rashmi Rocket » et « Shabaash Mithu » en préparation.

On verra Kangana faire ses débuts numériques en tant que productrice avec le prochain film « Tiku Weds Sheru ». Elle a également « Thalaivi », un biopic sur la défunte actrice légendaire devenue politicienne J Jayalalithaa dans son chaton. La sortie du film a été reportée en raison de l’épidémie de COVID.

Elle fait également partie des films ‘Tejas’ et ‘Dhaakad’ entre autres.