Kangana Ranaut révèle qu’elle porterait des shorts et des vêtements occidentaux pour avoir l’air tout sauf « indienne » au milieu de la dispute Inde-Bharat

Kangana Ranaut est connue pour ses opinions franches et honnêtes. Kangana a souvent une opinion sur tout, y compris la politique et les affaires industrielles. Elle a récemment partagé ses réflexions sur le fait que l’Inde deviendrait le quartier de Bharat. Le changement de nom fait parler de lui depuis plusieurs jours. Il y a eu différentes réactions à ce sujet. Kangana explique également comment elle changeait de robe pour avoir un look tout sauf indien lorsqu’elle était jeune.

Kangana Ranaut réagit au changement de l’Inde à Bharat

Alors qu’il s’adressait à un portail d’informations sur le divertissement, Kangana Ranaut, qui a récemment visité la session du nouveau Parlement, a été interrogé sur le changement de nom du pays de l’Inde à Bharat. Le Urgence L’actrice partage que même si elle n’a aucun problème avec le nom Inde, elle préfère appeler la nation Bharat ces jours-ci. Kangana a déclaré à la chaîne que le nom d’Inde avait été choisi par l’alliance d’opposition bien que ses membres soient accusés de corruption.

Kangana Ranaut se souvient à quel point elle voudrait avoir l’air tout sauf indienne

Selon le rapport du Hindustan Times, le Téjas L’actrice partage qu’auparavant, elle voulait ressembler à autre chose qu’à l’Inde. Et pour cela, elle porterait des shorts et des robes western. Elle l’a fait parce qu’à l’époque l’Inde/Bharat était conçue comme une nation pauvre. Cependant, Kangana Ranaut est désormais fière d’être indienne et embrasse ouvertement cette culture. Elle adore maintenant porter des saris. Kangana a le sentiment que lorsque l’on réalise l’importance de la culture, on a la possibilité de l’adopter. L’actrice se réjouit de l’évolution de la nation vers une conscience plus élevée où chacun peut être ce qu’il veut être.

Kangana préfère dire Bharat

Le Chandramukhi 2 L’actrice révèle qu’elle adore dire Bharat mais parfois, à cause d’un lapsus, elle dit aussi Inde. Mais il n’y a rien de mal à cela. Elle dit qu’elle ne le déteste pas et ne l’abhorre pas (appelant Bharat, Inde)

Regardez cette vidéo du prochain film de Kangana Ranaut, Chandramukhi 2, ici :

Plus tôt ce mois-ci, Kangana Ranaut a partagé ses réflexions sur le débat sur les réseaux sociaux. L’actrice a écrit une longue note sur Instagram dans laquelle elle racontait comment le Sindhus avait été transformé en Indus, Indos et Inde, etc. Elle a partagé qu’en vieil anglais, le terme Indien signifiait un esclave et affirmait que les Britanniques nous appelaient Indiens. Le sens a été modifié plus tard. Kangana pense que nous devrions nous appeler Bhartiya et non Indiens.