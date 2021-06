Kangana Ranaut révèle que le yoga a aidé sa mère à éviter une opération cardiaque, dit qu’elle est maintenant «en meilleure santé de la famille» | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice de Bollywood Kangana Ranaut, connue pour son amour pour le yoga, a partagé son expérience avec la pratique avant la Journée internationale du yoga qui aura lieu le 21 juin. Dans un long article, elle a révélé que sa mère évitait la stratégie du cœur ouvert en passant à un yoga régulier. entraine toi.

Kangana a révélé qu’il y a quelques années, sa mère avait été diagnostiquée avec de multiples maladies telles que le diabète, la thyroïde et le cholestérol. Son médecin avait suggéré à sa mère de subir une opération à cœur ouvert pour éviter l’obstruction de ses artères. Cependant, Kangana n’était pas très enthousiaste à cette perspective et a demandé à sa mère d’essayer le yoga pendant 2 mois au lieu d’opter pour la chirurgie.

Par miracle, la mère de Ranaut a été débarrassée de toutes ses maladies et n’a finalement pas eu à subir l’opération. L’actrice a affirmé que maintenant ses parents étaient dans la meilleure forme et pratiquaient régulièrement le yoga.

Dans son article, elle a écrit: « Demain, c’est #internationalyogaday, je vais partager mes histoires de yoga, tout le monde sait comment et quand j’ai commencé le yoga, mais personne ne sait comment j’ai fait en sorte que toute ma famille apprenne et suive cette aubaine et cette bénédiction appelée Yoga. Certains ont résisté, d’autres ont pris du temps, il y a quelques années, la mère a reçu un diagnostic de diabète, de thyroïde et d’hypercholestérolémie (600). Le médecin a dit que nous devions faire une opération à cœur ouvert pour elle car il pourrait y avoir un blocage. »

« J’ai dit à ma mère les larmes aux yeux, donnez-moi 2 mois de votre vie s’il vous plaît, je ne peux pas les laisser ouvrir votre cœur, elle m’a fait confiance et j’ai finalement réussi dans ma quête persistante aujourd’hui, elle n’a pas de méditation, pas de maladie, elle est en meilleure santé et le plus en forme de la famille, avec une marche excessive, papa s’était endommagé les genoux cette fois-là, j’en ai eu l’occasion et je l’ai converti en un ardent pratiquant de yoga, il fait même du jogging maintenant, aujourd’hui je peux dire avec fierté que le plus grand cadeau que j’ai fait à ma famille est Yoga. Une famille heureuse n’est pas quelque chose que vous obtenez automatiquement, vous devez travailler dur pour cela. Chaque matin, je les appelle et leur pose une seule question, Yoga kiya !! Aujourd’hui, ils m’ont envoyé ces photos de cette pratique matinale dans leur maison à Mandi (Himachal) Comment investissez-vous dans votre famille ? », a-t-elle ajouté.

Côté travail, on verra ensuite Kangana Ranaut dans Thalaivi – un biopic sur la vie de l’actrice légendaire devenue politicienne J Jayalalithaa.