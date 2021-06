Kangana Ranaut retournera dans l’équipe ‘Dhaakad’ alors qu’elle obtient un nouveau passeport | Nouvelles des gens

New Delhi : quelques jours après la bataille judiciaire, Kangana Ranaut a finalement reçu son nouveau passeport mardi et elle se prépare à prendre l’avion et à rencontrer l’équipe de son prochain film ‘Dhaakad’.

L’acteur de ‘Queen’ a informé la même chose sur son compte Instagram. Elle a posté une photo avec le directeur de Dhaakad, Razneesh Ghai, et l’a sous-titrée comme suit : « J’ai mon passeport… Merci à tous pour leur inquiétude et leurs meilleurs voeux… Chef, je serai avec vous tous bientôt @razylivingtheblues #Dhaakad ».

Il y a quelques semaines, Kangana a parlé de son plaidoyer pour le renouvellement du passeport refusé par l’autorité locale des passeports à Mumbai au motif qu’elle avait un FIR enregistré contre elle par la police de Bandra pour sédition.

L’acteur primé au National Award avait demandé à la haute cour de Bombay de demander des instructions à l’autorité régionale des passeports pour le renouvellement du passeport, car son plaidoyer avait été rejeté par l’autorité locale des passeports en raison d’un FIR contre elle pour sédition.

La Haute Cour de Bombay aurait refusé l’audition du plaidoyer de Kangana, qualifiant la demande de vague. Selon les rapports, le tribunal lui a permis de modifier la demande et a affiché l’audience sur l’affaire à une date ultérieure.

En parlant de son prochain film ‘Dhaakad’, l’acteur a annoncé la conclusion de son film d’action le 21 février de cette année.

« Dhaakad », présenté comme un thriller d’espionnage de classe mondiale, est réalisé par Razneesh Razy Ghai et Kangana jouera le rôle d’un officier dans le film. Le film, qui est basé sur des problèmes graves comme le trafic d’enfants et les crimes contre les femmes, mettra également en vedette Divya Dutta et Arjun Rampal dans des rôles clés.

Pendant ce temps, Kangana, outre ‘Dhaakad’, sera également vu dans ‘Thalaivi’, un biopic sur l’acteur devenu politicien Jayalalithaa. ‘Tejas’, ‘Manikarnika Returns: The Legend Of Didda’ et ‘Emergency’ basé sur la vie de l’ancien Premier ministre indien Indira Gandhi sont également en préparation.