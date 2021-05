Kangana Ranaut réalise un souhait d’anniversaire émouvant pour son «  papa  »

Le père de Kangana Ranaut fête son anniversaire le 1er mai. L’acteur a visité ses pages de médias sociaux et a partagé une photo invisible de son papa Amardeep Ranaut pour lui souhaiter sa journée spéciale. Ce faisant, Kangana a écrit qu’elle souhaitait qu’il ne soit pas un parent plus strict pendant ses années de croissance. Elle a également écrit pour le remercier de lui avoir donné ses « yeux mélancoliques, ses cheveux bouclés et bien sûr son sang chaud courageux, son tempérament rapide et sa colère volcanique ».

La légende de Kangana se lisait comme suit: « Cher papa, j’aimerais grandir, tu n’étais pas un parent aussi strict, mais merci pour ces yeux mélancoliques, ces cheveux bouclés et bien sûr un sang chaud courageux, un tempérament rapide et une colère volcanique. Je n’ai pas que ton sang. mais aussi ton feu. Joyeux anniversaire, Papa! Tu es Babbar Sherni Chotu. «

Pendant ce temps, Kangana est prête à faire ses débuts numériques en tant que productrice avec le prochain film Tiku épouse Sheru, une histoire d’amour et une satire. L’acteur s’est également plongé dans l’espace web avec sa maison de production Manikarnika Films et a lancé son logo samedi.

le reine L’acteur s’est rendu sur Instagram et a publié une photo du logo de sa maison de production. Le logo intrigant présente un tigre rugissant dans le fond d’un temple et tout cela est encadré sous la forme d’une flamme brûlante. Les détails relatifs au prochain film sont toujours secrets.

« Avec Tiku épouse Sheru, Manikarnika Films s’aventure dans l’espace numérique. C’est une histoire d’amour et une satire à l’humour noir. Dans l’espace numérique, nous ferons du contenu plus avant-gardiste, new age et de niche », a déclaré Ranaut.

« Nous allons également lancer de nouveaux talents et prendre des risques avec de nouveaux concepts. Nous pensons que le public numérique est légèrement plus évolué que le public habituel du cinéma », a-t-elle ajouté.

(Entrées d’IANS)