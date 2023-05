Kangana Ranaut réagit si faire des comédies comme Rascals et Double Dhamaal était une erreur ; dit : « Je savais que je méritais mieux… »

Kangana Ranaut est assez vocal sur tout et défend très fortement ses opinions. Le Urgence L’actrice est considérée comme très sauvage pour ses décisions et ses opinions brutalement honnêtes. Kangana Ranaut est très active sur les sites de réseaux sociaux. L’actrice tweete et partage également son point de vue sur les histoires Instagram. Récemment, Kangana a partagé une vidéo d’elle-même, qui a été partagée par l’un de ses fans de l’époque où elle se souvenait de faire des films tels que Coquins et Double Dhamal. Est-ce que Kangana pense que c’était mal de faire ces films comiques? Elle s’est à nouveau ouverte sur le même sujet.

Kangana Ranaut sur la réalisation de films tels que Rascals et Double Dhamaal

Kangana Ranaut a encore une fois fait la une des journaux pour ses points de vue honnêtes. L’actrice d’Urgence a partagé une vidéo d’elle-même lorsqu’elle a commencé à faire des comédies telles que Rascals, vedette d’Ajay Devgn, et Double Dhamaal, vedette de Sanjay Dutt. Partageant la vidéo, Kangana écrit que même si elle savait qu’elle méritait mieux, elle n’a jamais été frustrée ou cynique. Elle ajoute : « Je n’ai jamais pris de mauvaises décisions », tout en remerciant ses fans pour les rappels avec de telles vidéos.

Kangana Ranaut sur la question de savoir si Rascals et Double Dhamaal étaient les mauvais choix

Kangana parle de la façon dont les gens prennent parfois de mauvaises décisions et admet qu’elle aussi. Cependant, elle dit que même si les gens peuvent dire qu’elle a pris de mauvaises décisions, elle ne le pense pas. L’actrice partage que les gens lui diraient qu’elle mérite mieux et bien qu’elle soit d’accord, elle déclare qu’elle n’avait pas le choix à l’époque et qu’elle pensait donc ne pas laisser les opportunités lui échapper. Elle se souvient qu’avec l’argent qu’elle a gagné avec ces films, elle a tourné son court métrage et a financé ses études à la NY Film Academy. Elle pourrait réaliser son petit rêve avec l’argent gagné grâce à ces films et, par conséquent, elle ne peut pas les appeler des erreurs ou de mauvaises décisions. Sa vidéo a fait les gros titres de l’actualité du divertissement.

Regardez la vidéo de Kangana Ranaut et sa story Instagram ici :

Sur le plan du travail, Kangana Ranaut a Urgence qu’elle dirige et joue aux côtés d’Anupam Kher, Shreyas Talpade, Satish Kaushik, Mahima Choudhary, Milind Soman et plus encore. Le film est basé sur l’urgence indienne de 1977 et Kangana y joue l’ancien Premier ministre Indira Gandhi. Elle a également Chandramukhi 2 dans le pipeline.