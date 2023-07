Kangana Ranaut réagit au vieux clip de Sonam Kapoor en disant qu’elle a un « anglais douteux »: « Les tantes bavardes ne peuvent jamais… »

Kangana Ranaut réagit au vieux clip de Sonam Kapoor de Koffee With Karan où elle a qualifié son anglais de « douteux ».

Kangana Ranaut et son combat avec la « mafia du cinéma » est sans fin. L’actrice a récemment réagi à un vieux clip de Sonam Kapoor de Koffee With Karan dans lequel on peut l’entendre qualifier l’anglais de Kangana de « douteux ».

Mardi, Kangana Ranaut s’est rendue sur son Instagram et a partagé un vieux clip de Sonam Kapoor de Koffee With Karan. Le clip montrait Karan Johar demandant à Sonam Kapoor: « Si vous avez le pouvoir de donner ces aspects aux célébrités, à qui donneriez-vous cela – la capacité de parler couramment l’anglais. » Ce à quoi Sonam a d’abord hésité, mais a ensuite déclaré: « Kangana a un bon sens de la mode, mais son anglais est discutable. »

Réagissant à la même chose, Kangana Ranaut a écrit: « Ce que j’ai appris des années de combats avec la mafia cinématographique, c’est qu’aucun étranger ne sera jamais moqué de ne pas parler anglais… de plus, cette émission est officiellement fermée pour toujours. »

Elle a en outre ajouté: « S’il vous plaît, ne manquez pas mon retour à la fin. Même à 24 ans après avoir été ouvertement intimidé, humilié et moqué, j’ai fait preuve d’une articulation sophistiquée et d’une humilité que les tantes bavardes anglophones avec une soi-disant bonne éducation ne peuvent jamais… »

Kangana avait également partagé plus tôt un clip de l’acteur légendaire Dev Anand et a rappelé l’époque où il appréciait son talent et avait déclaré: «Quand j’étais nouveau dans les films, une personne qui m’appelait souvent et m’offrait des rôles dans ses films de réalisateur était Dev saab… il appréciait vraiment mon talent même quand je me débattais.

Kangana Ranaut sera ensuite vu dans le film Tejas réalisé par Sarvesh Mewara. Le film met également en vedette Varun Mitra et Anshul Chauhan, entre autres. Le film devrait sortir le 20 octobre et se heurtera à Ganapath de Tiger Shroff et Amitabh Bachchan. L’actrice a également Urgence dans le pipeline qui met également en vedette Anupam Kher, Satish Kaushik et Milind Soman, entre autres. Le film devrait sortir en salles le 24 novembre.

