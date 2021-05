Kangana Ranaut réagit au tweet affirmant que Sonu Sood est une «  fraude  », détails à l’intérieur

Kangana Ranaut ne néglige aucun effort pour dénigrer ou critiquer les gens sur sa page Twitter. L’acteur est très actif sur ses pages de médias sociaux et aborde tous les sujets qui se passent dans le monde. De plus, elle appelle même des personnes avec lesquelles son idée ne correspond pas et a même critiqué les célébrités de Bollywood pour divers sujets tels que le népotisme et plus encore. D’autre part, les gens ont salué Sonu Sood pour son travail philanthropique pendant la pandémie de coronavirus.

Cependant, l’un des tweets a qualifié l’acteur de « fraude » et Kangana a également aimé le tweet. Il se trouve que l’un des tweeters nommé Maithun a publié une photo d’une publicité imprimée d’un concentrateur d’oxygène dans laquelle figure Sonu. Cependant, il n’est pas confirmé si l’acteur approuve la marque. L’internaute a partagé l’annonce et a écrit: « Une telle fraude utilisant une crise pour gagner de l’argent. Concentrateur d’oxygène ₹ 2 lakh. »

Il a en outre écrit: «@SonuSood, vous trompez les gens dont les proches sont en train de mourir … même 10 litres de concentrateur d’oxygène ne coûtent pas 1 lac et vous facturez 2 lacets pour un concentrateur d’oxygène de 5 litres … nuit à tant de fraudes? BMC avait raison de dire que vous êtes un délinquant en série. «

Kangana a aimé le tweet et plusieurs personnes ont des réactions mitigées. Quelques-uns ont appelé Sonu et l’ont critiqué pour l’avoir fait, tandis que d’autres pensent que la marque pourrait abuser de la photo de Sonu en faisant de lui un ambassadeur de la marque.

Cependant, Sood n’a pas encore réagi à l’accusation.