Kangana Ranaut réagit au fait que son film Thalaivii n’ait rien gagné aux 69èmes National Film Awards

Lors de la 69e édition des National Film Awards, Thalaivii de Kangana Ranaut n’a réussi à remporter aucun prix et l’actrice a partagé ses réflexions à ce sujet.

Kangana Ranaut a partagé ses réflexions sur les lauréats des 69e National Awards et a même parlé de son film Thalaivii qui n’a reçu aucune récompense. Sur Instagram, Kangana a écrit une longue note et l’a partagée en story. L’actrice a écrit : « Félicitations à tous les gagnants des #nationalawards2023. C’est un véritable carnaval artistique qui rassemble tous les artistes de tout le pays… C’est vraiment magique de savoir et de découvrir autant de travaux importants qui se produisent. dans toutes les langues. »

Partageant ses réflexions sur le fait que Thalavii n’a remporté aucun prix national, Kangana a écrit : « Vous êtes tous déçus que mon film Thalaivii n’en ait remporté aucun… sachez que je suis éternellement reconnaissante à Krishna de m’avoir donné et de ne pas m’avoir donné, ainsi que tout. vous qui m’aimez et m’appréciez vraiment, devez également apprécier mon point de vue. L’art est subjectif et je crois sincèrement que le jury a fait de son mieux. Je souhaite le meilleur à tous. Hare Krishna.

Voici l’histoire

Pour ceux qui ne le connaissent pas, Kangana a remporté quatre fois les National Awards. En 2010, Kangana a remporté le prix de la meilleure actrice dans un second rôle pour la mode. En 2015, Kangana a remporté le prix national de la meilleure actrice pour Queen. En 2016, Kangana a remporté son deuxième prix de la meilleure actrice pour Tanu Weds Manu Returns. En 2021, Kangana a remporté son troisième prix national de la meilleure actrice pour Manikarnika : The Queen of Jhansi. Côté travail, Kangana sera ensuite vue dans son réalisateur Emergency. Le film est prévu pour le 24 novembre 2023. Après l’urgence, Kangana sera également vue à Tejas.

À LIRE : Liste des gagnants du 69e National Film Awards : RRR, Sardar Udham et Gangubai dominent ; Allu Arjun, Kriti Sanon et Alia triomphent

Parlant des 69e National Awards, le film hindi Rocketry : The Nambi Effect a remporté le prix national du meilleur long métrage tandis qu’Alia Bhatt et Kriti Sanon ont partagé le prix de la meilleure actrice pour leurs rôles dans Gangubai Kathiawadi et Mimi, respectivement. La superstar du Sud Allu Arjun a été jugée meilleur acteur pour le film Telugu Pushpa : The Rise. The Kashmir Files, réalisé par Vivek Ranjan Agnihotri, a également remporté le prix Nargis Dutt du meilleur film sur l’intégration nationale. Le prix du meilleur film populaire offrant un divertissement sain a été décerné à la version telugu du film multilingue RRR. Les Prix nationaux 2021 ont été annoncés par le cinéaste Ketan Mehta, qui présidait le jury composé de 11 membres. L’annonce des récompenses a été diffusée en direct sur la chaîne YouTube du PIB.