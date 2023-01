Kangana Ranaut réagit au fait que Pathaan soit qualifié de “triomphe de l’amour sur la haine”

Un jour après avoir fait l’éloge de Pathaan, la vedette de Shah Rukh Khan, Kangana Ranaut s’est penchée sur le fait que le film était qualifié de “triomphe de l’amour sur la haine”. Elle a en outre déclaré que malgré l’amour du pays pour le film Pathaan, les Indiens chanteront toujours Jai Shri Ram.

Le commentaire de l’actrice semblait vicieux alors qu’elle partageait son sentiment avec une opinion qui faisait allusion à la haine communautaire. Sur son Twitter, Kangana Ranaut a écrit : “Tous ceux qui prétendent que Pathan est le triomphe de l’amour sur la haine, je suis d’accord mais dont l’amour sur la haine de qui ? Soyons précis, qui achète des billets et en fait un succès ? Oui, c’est l’amour de l’Inde et l’inclusivité où vivent quatre-vingt pour cent d’hindous et pourtant un film intitulé Pathan.” Ranaut a en outre poursuivi en disant que les Indiens ont adoré le film, bien que le film ait montré la «nation ennemie» du Pakistan sous un bon jour. Elle a tweeté : “Ce qui montre que notre nation ennemie, le Pakistan et l’Etat islamique sous un bon jour, fonctionne avec succès, c’est cet esprit de l’Inde au-delà de la haine et des jugements qui en fait Mahan… c’est l’amour de l’Inde qui a triomphé de la haine et de la politique mesquine des ennemis. ”

Enfin, Kangana a tweeté quelque chose qui semblait haineux. “Lekin tous ceux qui ont de grands espoirs, veuillez noter… Pathan sirf ek film ho sakti hai… goonjega toh yahan sirf Jai Shri Ram (Celui qui a de grands espoirs, veuillez noter que Pathaan n’est qu’un film. Le pays fait écho à Jai Shri Ram).”

Voici les tweets



Tous ceux qui prétendent que Pathan est le triomphe de l’amour sur la haine, je suis d’accord mais dont l’amour sur la haine de qui ? Soyons précis, qui achète des billets et en fait un succès ? Oui, c’est l’amour et l’inclusivité de l’Inde où vivent quatre-vingt pour cent d’hindous et pourtant un film intitulé Pathan (suite) – Kangana Ranaut (@KanganaTeam) 27 janvier 2023

Ce qui montre que notre nation ennemie, le Pakistan et ISIS, sous un bon jour, fonctionne avec succès, c’est cet esprit de l’Inde au-delà de la haine et des jugements qui en fait Mahan… c’est l’amour de l’Inde qui a triomphé de la haine et de la politique mesquine des ennemis… suite — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) 27 janvier 2023

Lekin tous ceux qui ont de grands espoirs, veuillez noter… Pathan sirf ek film ho sakti hai… goonjega toh yahan sirf Jai Shri Ram

Jai Shri Ram – Kangana Ranaut (@KanganaTeam) 27 janvier 2023

Mercredi soir, Kangana a parlé aux médias du succès de Pathaan lors d’un événement et l’a loué. Kangana a assisté à la soirée de clôture de son prochain film Emergency, dans lequel elle incarne l’ancienne Premier ministre Indira Gandhi. Sur le tapis rouge, elle et sa co-vedette Anupam Kher ont parlé aux médias. Interrogé sur Pathaan, Anupam l’a qualifié de «film énorme». Kangana a ajouté en hindi : « C’est tellement bon. J’ai entendu dire que Pathaan allait bien. Des films comme ceux-ci devraient avoir du succès. J’ai l’impression que le cinéma hindi a été laissé pour compte et que chaque personne a essayé à son niveau (de changer cela).

Au box-office, Pathaan est en train de battre des records et le film a déjà franchi la barre des 100 crores dans le monde.