Kangana Ranaut réagit au divorce d’Aamir Khan-Kiran Rao et s’interroge sur « Interfaith »

La séparation choquante d’Aamir Khan et Kiran Rao a laissé les internautes sous le choc. Le couple a annoncé la nouvelle samedi 3rd Juillet.

Réagissant à cela, Kangana Ranaut a beaucoup à dire. Elle s’est inspirée de son histoire sur Instagram et a écrit : « À un moment donné au Pendjab, la plupart des familles ont élevé un fils hindou et un autre sikh, cette tendance n’a jamais été observée chez les hindous et les musulmans ou les sikhs ou les musulmans, d’ailleurs, avec le deuxième divorce d’Aamir Khan monsieur, je me demande dans un mariage interreligieux pourquoi les enfants ne sortent que des musulmans. Pourquoi la femme ne peut pas continuer à être hindoue ? avec les temps qui changent, nous devons changer cela, cette pratique est archaïque et régressive… famille si hindous, jaïns, bouddhistes, sikhs, RadhaSwami et athées peuvent vivre ensemble, alors pourquoi pas les musulmans ? Pourquoi faut-il changer de religion pour épouser un musulman ?

Pour les inconnus, Aamir et Kiran ont mentionné dans leur déclaration qu’ils seraient coparentalités de leur fils Azad et qu’ils continueraient à travailler sur leurs projets de collaboration.

Une partie de la déclaration disait: «Maintenant, nous aimerions commencer un nouveau chapitre de notre vie – non plus en tant que mari et femme, mais en tant que coparents et famille l’un pour l’autre. Nous avons commencé une séparation planifiée il y a quelque temps et nous nous sentons maintenant à l’aise d’officialiser cet arrangement, de vivre séparément tout en partageant nos vies comme le fait une famille élargie. Nous restons des parents dévoués à notre fils Azad, que nous allons élever et élever ensemble. »

Après avoir annoncé le divorce, les deux sont apparus sur un chat vidéo et ont déclaré qu’ils étaient satisfaits de la décision. Ils resteront une famille mais la seule différence est que leur relation sera différente d’avant.

L’actrice de télévision Hina Khan avait également réagi à leur divorce. L’artiste au cœur brisé a écrit sur son histoire Instagram, « Buttt respect… Pour être le meilleur, il faut apprendre à gérer le pire. #NothingButGraceful Je vous souhaite le meilleur à tous les deux ».

Aamir Khan et Kira Rao se sont mariés en 2005 et ont transformé leurs parents en Azad en 2011, qui est né d’une maternité de substitution.