Kangana Ranaut réagit à Ranbir Kapoor jouant Lord Ram dans le Ramayana

Ranbir Kapoor et Alia Bhatt font beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Le couple, qui s’est marié l’année dernière, n’a jamais manqué de faire battre notre cœur. Qu’il s’agisse de leurs sorties sur le tapis rouge ou de leurs PDA, le couple ne manque jamais d’être en tête du classement des tendances. Les choses se sont accélérées depuis que des rapports concernant Alia et Ranbir se sont enchaînés pour jouer la déesse Sita et Lord Ram dans le Ramayana de Nitesh Tiwari. La nouvelle arrive à un moment où Adipurush d’Om Raut est sur le point de sortir en salles. Il est également basé sur l’épopée du Ramayana. Prabhas et Kriti Sanon font partie du film. Revenons à Ramayana et Alia Bhatt et Ranbir Kapoor et aux reportages liés au duo qui a eu un impact à l’écran avec leur chimie impeccable après Brahmastra.

Le commentaire de Kangana Ranaut

Eh bien, nous devons vous informer que l’actrice Kangana Ranaut a réagi aux informations dans un article détaillé sur Instagram Stories.

Elle a déclaré: « Récemment, j’ai entendu des nouvelles d’un autre Bolly Ramayana à venir … Où un rat blanc maigre (soi-disant acteur) qui a désespérément besoin de bronzage et de conscience, il est tristement célèbre pour avoir fait de mauvaises relations publiques sournoises à propos de presque tout le monde dans le L’industrie… connue pour sa féminisation et sa toxicomanie après avoir désespérément essayé de faire ses preuves, Lord Shiva dans une trilogie (que personne n’a regardée ou dont personne ne veut faire plus de parties) a maintenant pris envie d’être Lord Rama. »

Kangana a ajouté: « Alors qu’une jeune superstar du sud qui est connue pour être autodidacte, un père de famille dévoué, un traditionaliste également selon la description de Valmiki ji, il ressemble plus à Lord Rama dans son teint, son comportement et ses traits du visage … est proposé à jouer Ravana … Quel genre de Kalyuga est-ce?? Aucun garçon de soja drogué à l’air pâle ne devrait jouer Lord Rama …. Jai Shri Ram (emoji mains jointes). »

« Si tu me frappes une fois, je te frapperai jusqu’à ce que tu meures !!! Ne plaisante pas avec moi, reste à l’écart !!!! » conclut-elle.

Le projet de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt

Les deux ont partagé l’espace de l’écran pour la première fois à Brahmastra. Le film a également présenté Amitabh Bachchan.