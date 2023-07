Kangana Ranaut RÉAGIT à l’influenceuse de la mode affirmant qu’elle destinait la mode ; stylos, ‘Je n’ai jamais dit…’

Sans aucun doute, Kangana Ranaut est l’une des divas les plus en vogue du pays. Il y a rarement eu des cas où elle a déçu les masses avec ses choix vestimentaires. Des saris aux looks audacieux, elle a gracieusement réussi chaque pièce de mode. Récemment, lors de la soirée à succès de Tiku Weds Sheru, Kangana Ranaut est apparue dans une robe rouge vif, rose et jaune. Les cheveux attachés en une queue de cheval élégante, l’actrice dégageait des vibrations rétro avec son look. Eh bien, elle a maintenant réagi aux affirmations de Diet Sabya à propos de la mode de Kangana Ranaut.

Kangana Ranaut le rend à un influenceur des médias sociaux

Diet Sabya sur ses histoires Instagram a partagé le look de Kangana Ranaut et lui a donné toutes les notes pour le look. Mais Diet Sabya a mentionné que Kangana Ranaut avait un jour affirmé qu’elle détestait la mode. Cela a déclenché une réponse de Kangana Ranaut. Partageant la même chose sur Instagram, Kangana Ranaut a réagi en disant qu’elle n’a jamais prétendu qu’elle détestait la mode et qu’elle est plutôt à la mode même quand elle va se coucher. Kangana Ranaut a souligné qu’elle souhaitait promouvoir le bien desi et encourager les citoyens à acheter des produits Made In India. Elle a écrit : « Je n’ai jamais dit que je détestais la mode chérie… Je suis à la mode même quand je vais au lit. Je veux juste encourager les produits Made In India. Nous devons dépenser là où nos propres gagnent. C’est un produit fièrement fabriqué -in-India et un témoignage du fait que nous sommes aussi bons que les meilleurs au monde. »

Il n’y a pas très longtemps, Kangana Ranaut avait écrit une série de notes sur ses histoires Insta parlant de looks de mode d’aéroport et comment elle s’était fait laver le cerveau par des éditeurs de magazines et l’industrie de la mode pour avoir l’air d’une femme occidentale afin que je ne remplisse que les poches des créateurs internationaux. ‘ Elle a fait ses adieux au look fashion de l’aéroport et s’est engagée à faire des achats de mode qui profitent aux Indiens.

En parlant de Tiku Weds Sheru, le film met en vedette Nawazuddin Siddiqui et Avneet Kaur dans des rôles principaux. L’actrice fait ses grands débuts à Bollywood dans ce film. Le film est sorti sur Amazon Prime Video.

Projets à venir de Kangana Ranaut

Kangana Ranaut est également occupée par de multiples projets. On la verra ensuite dans Urgences dans lequel elle joue le rôle d’Indira Gandhi. Elle sera également vue dans des films appelés Tejas et Chandramukhi 2.