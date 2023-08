Kangana Ranaut réagit à l’ex-petite amie de Salman Khan, Somy Ali, commentant sa nature brutale: « J’ai ta vérité »

Kangana Ranaut réagit au commentaire de l’ex-petite amie de Salman Khan, Somy Ali, sur sa nature brutale.

Kangana Ranaut attend actuellement la sortie de son prochain film Chandramukhi 2. L’actrice est très active sur les réseaux sociaux et continue de partager ses opinions avec ses fans. Récemment, elle a partagé une vieille vidéo de l’ex-petite amie de Salman Khan, Somy Ali, commentant sa nature brutale et y a réagi.

Vendredi, Kangana Ranaut s’est rendue sur son Instagram et a partagé une vieille vidéo sur son histoire dans laquelle on pouvait voir l’ex-petite amie de Salman Khan apprécier sa nature brutale. Dans la vidéo, Somy a déclaré : « Kangana kabhi chup nahi rehti aur vo hamesha sach bolti hai. Jo bhi unke sath nainsaafi hoti hai vo caméra pe bolti hai, kabhi hésite nahi karti hai. Hamesha sach bolti hai. (Kangana dit toujours la vérité. Elle dénonce l’injustice qui lui arrive et n’hésite jamais à se défendre).

Somy a également ajouté : « Vo sab bol deti hai. Main unki bahot izzat karti hu. Sach bolne valon ko industrie mein log pasand nahi karte. Main aapke aage apna sar jhukati hu (je respecte Kangana mais les gens n’aiment pas ceux qui disent la vérité dans l’industrie cinématographique).

Réagissant à cela, l’actrice a écrit: « J’ai les ailes et l’esprit de ceux qui ont souffert en silence avant moi, j’ai ta voix qui ne s’est jamais élevée, j’ai ta vérité qui n’a jamais été dite. »

Pour les non-initiés, Salman Khan et Somy Ali seraient sortis ensemble dans les années 90. Alors qu’aux yeux du public, leur relation a été de courte durée, Somy a souvent affirmé qu’ils étaient sortis ensemble pendant 8 ans. Elle a accusé l’acteur d’avoir interdit son émission Web en Inde et a affirmé qu’il l’avait agressée physiquement et sexuellement pendant qu’ils sortaient ensemble.

Pendant ce temps, Kangana Ranaut sera vu à Chandramukhi barré par P. Vasu. Le film met également en vedette Raghava Lawrence, Mahima Nambiar, Lakshmi Menon et d’autres. La comédie d’horreur devrait sortir en salles le 19 septembre. Elle a également Tejas de Sarvesh Mewara dans le pipeline, qui met également en vedette Anshul Chauhan, Varun Mitra et Veenah Naair en tant que protagonistes. Le film d’action dramatique devrait sortir le 20 octobre.

Kangana Ranaut a également son urgence auto-directionnelle dans le pipeline qui met en vedette Anupam Kher, Milind Soman et Satish Kaushik, entre autres. Le film biographique met en vedette Kanagna dans le rôle de l’ancien Premier ministre Indira Gandhi et devrait sortir en salles le 24 novembre.

