Kangana Ranaut réagit à l’arrestation de Raj Kundra dans une affaire de films pornographiques et déclare « exposera les dessous de Bullywood dans Tiku épouse Sheru » | Nouvelles des gens

New Delhi : Réagissant à l’arrestation du mari de l’homme d’affaires et actrice Shilpa Shetty Raj Kundra dans une affaire de films pornographiques, Kangana Ranaut a partagé son point de vue en ligne. Elle a profité de son histoire Instagram et a promis d’exposer les dessous de Bollywood (lire Bullywood) dans son prochain projet.

Kangana a partagé une capture d’écran d’un portail de divertissement avec Actualités Raj Kundra et a écrit : C’est pourquoi j’appelle l’industrie du cinéma une gouttière… tout ça

les paillettes ne sont pas de l’or, je le suis

va exposer sous

ventre de Bullywood dans mon

fabrication à venir

appelé Tiku épouse Sheru.. »

elle a en outre mentionné « nous avons besoin d’une valeur forte

système et conscience dans

l’industrie créative et

bien sûr un fouet »

Kangana produit « Tiku Weds Sheru » sous la bannière Manikarnika, qui met en vedette Nawazuddin Siddiqui en tant qu’acteur principal. Il est dirigé par Sai Kabir. Ce sera sa première entreprise numérique.

Raj Kundra et Ryan Tharp ont été envoyés en garde à vue jusqu’au 23 juillet 2021. Il a été arrêté par la branche criminelle de la police de Mumbai dans une affaire relative à la création de films pornographiques et à leur publication via certaines applications lundi soir (19 juillet , 2021). ‘

Il a été produit mardi devant le tribunal de l’Esplanade. L’homme d’affaires a été placé en détention judiciaire jusqu’au 23 juillet, avec Ryan Tharp, qui a été arrêté mardi matin dans la région de Nerul.

Thorpe travaillait sur un poste de direction dans une entreprise d’applications, selon le rapport PTI. La police a affirmé qu’il y avait plusieurs chats WhatsApp qui ont révélé Kundra (45 ans), le mari de l’acteur de Bollywood Shilpa Shetty, a été impliqué dans les transactions financières de l’application et de son contenu.

La police a également déclaré que trois femmes avaient déposé des plaintes dans cette affaire, affirmant qu’elles avaient été « forcées d’agir dans des films pornographiques », selon le rapport de la PTI.

La police a déclaré qu’elle avait saisi le téléphone portable de Kundra et que son contenu devait être examiné de près et que ses relations commerciales et ses transactions devaient également être examinées.

Ils ont déclaré que l’interrogatoire en détention de Kundra était nécessaire car il devait être confronté aux autres accusés dans l’affaire.

Le CP de Mumbai, dans un communiqué de presse publié lundi, a déclaré: « Il y a eu une affaire enregistrée auprès de la Crime Branch Mumbai en février 2021 concernant la création de films pornographiques et leur publication via certaines applications. Nous avons arrêté M. Raj Kundra dans cette affaire le 19/7/21 car il semble être le principal conspirateur de cela. Nous avons suffisamment de preuves à ce sujet. L’enquête est en cours s’il vous plaît. »

Une affaire a été enregistrée auprès de la division du crime de Mumbai en février 2021 concernant la création de films pornographiques et leur publication via certaines applications, a déclaré un haut responsable de la police. Un FIR a été enregistré contre Kundra après qu’une femme s’est approchée de la police et a fait certaines allégations dans sa plainte, a déclaré un autre responsable.

Sur cette base, le FIR a été enregistré et l’affaire transférée à la Criminal Branch. Plus tôt également, la police avait enregistré des affaires liées à la pornographie dans lesquelles une actrice et d’autres personnes avaient été accusées, a déclaré le responsable à PTI.

Kundra a été réservé en vertu des sections 420 de l’IPC (triche), 34 (intention commune), 292 et 293 (liés aux publicités et affichages obscènes et indécents) et aux articles pertinents de la loi informatique et de la loi sur la représentation indécente des femmes (interdiction), a-t-il déclaré.