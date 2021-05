Kangana Ranaut réagit à la pénurie d’oxygène et dit que si «les humains disparaissent, la terre s’épanouira» | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice Kangana Ranaut est mécontente de la mise en place de plus en plus d’usines d’oxygène pour faire face à la pénurie lors de la deuxième vague de pandémie de COVID-19 et explique comment allons-nous compenser l’oxygène prélevé sur la nature.

La star de «Thalaivi» s’est rendue sur son compte Twitter lundi 3 mai et a exprimé son inquiétude dans une série de tweets.

Le premier tweet de Kangana a déclaré que la disparition des humains entraînerait l’épanouissement de la terre. «Souvenez-vous de toute autre vie si disparaît de la terre, même des microbes ou des insectes, cela affectera la fertilité du sol et la santé de la Terre Mère, elle les manquera, mais si les humains disparaissent, la Terre ne fera que prospérer, si vous n’êtes pas son amant ou son enfant, vous êtes juste inutile #PlantTrees », lit-on dans le tweet de 34 ans.

Elle a ensuite affirmé qu’en plus de prendre des dispositions pour l’oxygène, le gouvernement devrait annoncer un «soulagement pour la nature également». Kangana a tweeté à un moment où diverses autres célébrités collectent des fonds pour acheter des concentrateurs d’oxygène et des réservoirs pour sauver la vie des gens, tandis que l’actrice de « Queen » appelle les gens « misérables ravageurs » qui « ne font que ne jamais rendre à la nature ».

«En plus d’annoncer de plus en plus d’oxygène pour les humains, les gouvernements doivent également annoncer un soulagement pour la nature, les personnes qui utilisent cet oxygène devraient également s’engager à travailler à l’amélioration de la qualité de l’air, pendant combien de temps nous serons de misérables ravageurs en ne prenant jamais en retour. à la nature? », a écrit Kangana.

Son dernier tweet questionnait la construction d’usines d’oxygène et disait: «Tout le monde construit de plus en plus d’usines d’oxygène, reçoit des tonnes et des tonnes de bouteilles d’oxygène, comment compensons-nous tout l’oxygène que nous tirons avec force de l’environnement? Il semble que nous n’ayons rien appris de nos erreurs et des catastrophes qu’ils provoquent #PlantTrees ».

Le tweet de l’actrice contre la construction d’usines d’oxygène ne prend pas en compte les nombreuses personnes qui succombent à la mort en raison d’une grave pénurie de bouteilles d’oxygène pour les patients COVID en Inde.

Kangana avait précédemment critiqué un utilisateur de Twitter qui lui avait demandé d’aider les patients COVID, comme d’autres célébrités.

L’actrice a rétorqué: «Twitter n’est pas le seul moyen d’aider les gens, j’aide les gens avec des lits, des médicaments, des vaccins, de l’oxygène … J’en ai trop dans mon propre cercle professionnel et personnel qui m’appellent et demandent de l’aide, Je ne le fais pas pour la galerie … compris le mannequin?

Sur le plan du travail, Kangana sera ensuite vu dans le biopic d’AL Vijay sur la star de cinéma précédente et trois fois ministre en chef du Tamil Nadu J Jayalalithaa appelé «Thalaivi».

Elle sera également vue dans le thriller d’action «Dhaakad» de Razneesh Ghai et «Tejas» de Sarvesh Mewara.