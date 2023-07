Kangana Ranaut réagit à Karan Johar et Sonam Kapoor se moquant de son anglais sur Koffee With Karan

Kangana Ranaut est connue pour exprimer ses pensées et a souvent fouillé Karan Johar. Une fois, elle a trollé le cinéaste dans son émission Koffee With Karan en l’appelant le porte-drapeau du népotisme. Son combat contre la mafia du cinéma est sans fin. Maintenant, elle a réagi aux moqueries de Sonam Kapoor et Karan Johar sur sa maîtrise de l’anglais. Elle prend son voyage et la position dans laquelle elle se trouve en ce moment comme un moment de fierté qu’à cause de son combat, aucun étranger ne sera plus moqué pour son anglais.

L’actrice de Manikaranika a partagé un ancien clip de Koffee With Karan sur son compte Instagram officiel et a réagi à la fouille qui lui a été faite. Le clip se trouve être de la troisième saison du talk-show de célébrités qui a été honoré par Sonam Kapoor et Deepika Padukone. Karan Johar, qui a animé l’émission de chat, a interrogé Sonam lors d’un tir rapide, « Si vous avez le pouvoir de donner ces aspects aux célébrités, à qui le donneriez-vous – la capacité de parler couramment l’anglais. » L’actrice a d’abord hésité à donner une réponse honnête, mais l’a ensuite peaufinée en louant le sens de la mode de Kangana avant de donner une réponse réelle.

Réagissant à cela, Kangana a partagé la vidéo sur ses histoires Instagram. Elle a écrit: « Ce que j’ai appris des années de combats avec la mafia cinématographique, c’est qu’aucun étranger ne sera jamais moqué pour ne pas parler anglais et que le spectacle est officiellement fermé pour toujours. » Dans une autre histoire, elle a écrit: « Même à 24 ans après avoir été ouvertement intimidée, humiliée et moquée, j’ai montré une articulation sophistiquée et une humilité de grâce que les tantes bavardes anglophones avec une soi-disant bonne éducation ne peuvent jamais »

Regardez la réponse de Sonam à Karan et comment Kangana y a réagi

La seconde moitié de la vidéo montre son entretien avec Anupama Chopra où elle a été interrogée sur le même incident et si elle se sent blessée. Kangana s’exclame qu’elle se sent blessée car elle n’a que 24 ans et fait ses propres choses. Les gens la critiquent et se concentrent sur ses erreurs plutôt que de parler de ses réalisations. L’actrice a en outre ajouté qu’elle essayait de se préparer et d’améliorer ses compétences linguistiques.

Sur le plan du travail, Kangana Ranaut sera ensuite vue dans Tejas dont la sortie est prévue le 20 octobre 2023. Elle se prépare pour son film de réalisation Urgence basé sur l’urgence de 1975 annoncée par Indira Gandhi. Elle incarnera le rôle de l’ancien Premier ministre dans le film dont la sortie est prévue le 24 novembre 2023.