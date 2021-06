Après avoir épousé Aditya Dhar, Yami Gautam a régalé les fans avec ses belles photos des festivités du mariage. Pas seulement ses fans, même ses amis célèbres se sont extasiés sur la magnifique mariée alors qu’elle était plus belle que jamais. Mais quelques-uns de ses amis ont taquiné Yami en commentant ses publications. Cela inclut Ayushmann Khurrana et Vikrant Massey. Cependant, il y avait une célébrité qui avait des problèmes avec ça et ce n’est autre que Kangana Ranaut.

Dans l’un des messages de Yami, l’acteur porte un sari rouge et lui montre des bracelets et du chou frisé. Vikrant l’a taquinée en déclarant: « Pure & Pious comme Radhe Maa! » Mais il semble que son commentaire ne se soit pas bien passé avec Kangana qui lui a répondu en écrivant: « Kahan se nikla ye cafard..lao meri chappal. (D’où vient ce cafard. Quelqu’un a pris ma pantoufle). »

Alors qu’Ayushmann plaisantait, « Les pauvres Jai Mata Di waali ont des sentiments aa rahi hai. Aap dono Jwala ji gaye thhe? » L’acteur de ‘Queen’ lui a répondu en déclarant: « La mariée Himachali est la plus magnifique, elle a l’air divine comme une Devi. »

Sur le commentaire d’Ayushmann ‘Simple. Réel. Que Dieu vous bénisse », a poursuivi Ranaut : « En fait, inventé et artificiel, c’est tout simplement parce qu’il est si basique et facile de lire ce genre de spectacle mais ancien et traditionnel, surtout lorsque notre histoire est plus ancienne que le temps. lui-même le rend le plus stratifié et le plus complexe, donc ce qui est organique n’est pas nécessairement simple si vous avez la perception de connaître la complexité de la subtilité. »

Yami et Aditya se sont mariés le 4 juin 2021 lors d’une cérémonie privée.