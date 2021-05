Kangana Ranaut qualifie Vidya Balan de «formidable» dans «The Dirty Picture», déclare «je suis une actrice de premier plan malgré l’absence de films avec Rajkumar Hirani, Sanjay Leela Bhansali» | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice de Bollywood Kangana Ranaut a récemment parlé de son parcours dans l’industrie cinématographique, des films qu’elle a regretté de refuser et de la façon dont elle est devenue seule une actrice de premier plan à Bollywood dans une interview avec un grand quotidien.

Lorsqu’on lui a demandé si elle regrettait de ne pas avoir pris un film, l’actrice de « Tanu weds Manu » a également déclaré au Times of India qu’elle aurait souhaité pouvoir voir le potentiel du film « The Dirty Picture ». Cependant, l’actrice a salué la performance de Vidya Balan dans le film et l’a qualifiée de « formidable ».

Elle a dit: « Pas vraiment. Mais je pense que ‘The Dirty Picture’, comme je l’ai toujours dit, s’est avéré si merveilleux! Mais je ne pense pas que j’aurais fait mieux que Vidya Balan parce qu’elle était formidable dans ce domaine. . Mais oui, parfois j’ai l’impression que je n’ai pas vu le potentiel de ce film. On ne m’a rien donné sur le plateau. «

Ranaut a également expliqué à quel point elle était une actrice autodidacte. Elle explique qu’elle a toujours tiré le meilleur parti de ses opportunités même si elle n’a jamais fait de films « conventionnels » avec des réalisateurs populaires tels que Rajkumar Hirani, Sanjay Leela Bhansali, Dharma Productions, Yash Raj Films ou un « film Khan ».

Elle a dit: « Un dialogue dans mon prochain film dit: ‘Si la vie m’en a donné une once, je lui ai rendu une livre’ et de même, j’ai tellement fait de mes films décalés! Je suis devenue une star grand public en parallèle ou en dehors -beat films seulement.J’ai pleinement profité de mes opportunités, multiplié le résultat de mes opportunités dans une autre proportion.

« Je n’ai jamais fait un de ces films conventionnels de Rajkumar Hirani ou Sanjay Leela Bhansali ou même Dharma Productions, YRF ou aucun des films des Khans. Je n’ai fait rien de tout cela mais je suis quand même l’actrice principale qui a fait un nom pour elle-même. C’est une étude de cas en soi. Bien que je n’ai pas vu l’opportunité dans «The Dirty Picture», je ne le regrette pas », a-t-elle ajouté.

Auparavant, Kangana avait fait la une des journaux lorsqu’elle avait publié une vidéo d’opinion sur son Instagram, parlant de la crise du COVID-19 et de l’image internationale de l’Inde. L’actrice avait exprimé son opinion contre les personnes qui critiquent le système de santé indien sur les plateformes internationales et les a critiquées pour avoir terni l’image de l’Inde.

Sur le plan du travail, Kangana sera vu dans le biopic de l’actrice-politicienne légendaire J Jayalalithaa – Thalaivi. Le film marque le premier trilingue de Kangana Ranaut, sorti simultanément en hindi, tamoul et telugu.

Thalaivi, présenté par Vibri Motion Pictures, Karma Media Entertainment et Zee Studios en association avec Gothic Entertainment et Sprint, les films ont été produits par Vishnu Vardhan Induri et Shailesh R Singh et coproduits par Hitesh Thakkar et Thirumal Reddy.

L’ambitieux projet devrait sortir dans le monde entier en hindi, tamoul et télégu par Zee Studios.