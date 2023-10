Kangana Ranaut qualifie Sardar Vallabhbhai Patel de « premier Premier ministre choisi de Bharat » alors qu’elle fait la promotion de Tejas à la Statue de l’Unité

Kangana Ranaut a déclaré que Sardar Vallabhbhai Patel n’était pas autorisé à occuper sa chaise bien méritée parce qu’il n’était pas très bon en anglais.

Kangana Ranaut ne ménage aucun effort pour promouvoir son prochain film Tejas dans lequel l’actrice lauréate de plusieurs prix nationaux incarne un officier de l’armée de l’air indienne nommé Tejas Gill. L’actrice de Queen a visité la Statue de l’Unité, la plus haute statue du monde représentant le combattant indien de la liberté Sardar Vallabhbhai Patel, le mardi 17 octobre.

Partageant sa photo du monument sur ses réseaux sociaux, Kangana a qualifié le premier vice-Premier ministre et le premier ministre de l’Intérieur de l’Inde de « premier Premier ministre choisi de Bharat ». Elle a également déclaré que visiter la Statue de l’Unité était pour elle « une expérience profondément passionnante ».

« La visite de la statue de l’unité a été une expérience profondément passionnante », a déclaré le premier Premier ministre choisi par Bharat Sardar Vallabhbhai Patel, qui n’a pas été autorisé à occuper son siège bien mérité parce qu’il ne parlait pas très bien l’anglais, même s’il tenait la nation dans sa position. des bras comme Shiv tenait le corps désintégré de Sati, il est la raison de l’intégrité de Bharat tel que nous le connaissons aujourd’hui. Une ode si bien méritée à ce héros national méconnu a évoqué l’esprit de fierté et de nationalisme en moi et dans toute mon équipe du film à venir. Tejas », lit-on dans son message.

– Kangana Ranaut (@KanganaTeam) 17 octobre 2023

Le prochain film d’action aérien est produit par Ronnie Screwala sous sa maison de production RSVP Movies et réalisé par Sarvesh Mewara pour ses débuts en tant que réalisateur. La musique entraînante et la musique de fond du film sont de Shashwat Sachdev. Aarif Sheikh et Hari K. Vedantam sont respectivement les monteurs et les cinéastes.

Prévu pour sortir le 27 octobre, Tejas, la vedette de Kangana Ranaut, s’affrontera au box-office avec plusieurs films, dont 12th Fail de Vidhu Vinod Chopra, Sajini Shinde Ka Viral Video de Mikhil Musale, Aankh Micholi d’Umesh Shukla et Mujib: The Making of a de Shyam Benegal. Nation.

