L’arrestation du mari et homme d’affaires de Shilpa Shetty, Raj Kundra, a été un choc pour leurs amis et leurs fans. Raj a été arrêté par la police de Mumbai lundi soir pour des accusations présumées de création et de publication de contenu pornographique et de publication via des applications mobiles. L’actrice Kangana Ranaut a maintenant attaqué Raj et a qualifié l’industrie cinématographique de « caniveau ». Elle a également déclaré qu’elle exposerait Bollywood dans son prochain film « Tiku épouse Sheru ».

Kangana a pris ses histoires sur Instagram et a partagé un article sur l’arrestation de Raj Kundra avec la légende: « C’est pourquoi j’appelle l’industrie du cinéma une gouttière … tout ce qui brille n’est pas de l’or, je vais exposer sous le ventre de Bullywood dans mon prochain production appelée Tiku épouse Sheru.. nous avons besoin d’un système de valeurs et d’une conscience forts dans l’industrie créative et bien sûr d’un fouet »

Kangana produit ‘Tiku Weds Sheru’ sous sa bannière Manikarnika. Le film met en vedette Nawazuddin Siddiqui dans le rôle principal masculin. Ce sera sa première entreprise numérique.

La police de Mumbai a fait mardi une révélation choquante selon laquelle l’homme d’affaires arrêté Raj Kundra et son beau-frère Pradeep Bakshi sont les cerveaux présumés d’un racket international de films porno perpétré par le biais de leurs sociétés de production de contenu basées en Inde et au Royaume-Uni.

Kundra est le propriétaire de Viaan Industries Ltd, promu conjointement par le couple, tandis que Bakshi – un citoyen britannique marié à la sœur de Kundra – est le président de Kenrin Ltd., Londres.

Le commissaire conjoint de la police (Crime) de Mumbai, Milind Bharambe, a déclaré que les deux sociétés disposaient d’une application mobile appelée « HotShots Digital Entertainment », développée par Kenrin Ltd.

« L’application gratuite à télécharger a été retirée à la fois par Apple et Google Playstore pour le type de son contenu. La police de Mumbai a récupéré des preuves incriminantes telles que plusieurs films HotShot, clips vidéo, discussions WhatsApp, etc. au cours de l’enquête », a déclaré Bharambe à un rassemblement médiatique bondé.

Il a déclaré que l’enquête sur toute l’affaire de Kundra avait commencé en février 2021 avec le poste de police de Malvani faisant sauter le couvercle en déposant une plainte pour contenu pornographique produit et tiré sur certains bungalows de l’île reculée de Madh et de ses environs dans les zones côtières. de Malad au nord-ouest de Mumbai.

Après avoir créé le contenu, les deux sociétés – Viaan et Kendrin – les ont rendus disponibles sur des applications mobiles, proposant des abonnements similaires aux plates-formes OTT traditionnelles, en faisant la publicité sur les réseaux sociaux, qui étaient tous illégaux car la pornographie sous toutes ses formes Inde.

À la suite des enquêtes menées par la police de Malvani et plus tard par la Criminal Branch-CID and Property Cell, au moins 12 arrestations ont été effectuées jusqu’à présent, dont Kundra, son associé technique Ryan J. Tharpe, qui ont été placés en garde à vue jusqu’au 23 juillet par un tribunal d’instance de Mumbai.

(Avec entrées IANS)