Kangana Ranaut qualifie Instagram de plate-forme « stupide » au milieu de la possibilité de son retour sur Twitter ; dit: “Quelle que soit l’opinion qu’on écrit…”

Kangana Ranaut porte ses pensées sur ses manches. Elle n’a jamais mâché ses mots et a toujours partagé ses opinions sur tout avec la plus grande confiance. Il y a quelques années, le compte Twitter de Kangana Ranaut a été suspendu et depuis lors, elle partage ses opinions via Instagram. Cependant, il semble que Kangana Ranaut ne soit pas très satisfaite d’Instagram car elle a qualifié la plate-forme de “stupide” dans ses récentes histoires Insta. Cela vient au milieu des spéculations sur le retour de Kangana Ranaut sur Twitter.

Entertainment News: Kangana Ranaut a CECI à dire sur Instagram

Dans ses histoires Insta, Kangana Ranaut a mentionné qu’Instagram est une question d’images et de vidéos alors que les opinions partagées sur les histoires disparaissent au bout d’un certain temps. Elle s’est interrogée sur ce qui arrive à ceux qui veulent que leurs dialogues et leurs paroles soient documentés et qui veulent plutôt entamer un dialogue. Un extrait dit: “Mais qu’en est-il de certains d’entre nous, qui pensent tout ce qu’ils disent et veulent documenter leurs pensées pour les gens, qui se soucient de les approfondir, d’entamer un dialogue ou une conversation. Ce sont des mini blogs, qui devraient être ouverts aux interprétations dans l’intérêt de la croissance du sujet et de l’objet, les deux.”

Récemment, Kangana Ranaut avait salué la nouvelle du limogeage du PDG de Twitter après la prise de fonction d’Elon Musk. Elle avait partagé une capture d’écran de la nouvelle. C’était aussi une réponse à un fan qui a mentionné que son compte Twitter devrait être restauré saluant la liberté d’expression. Après cela, Kangana Ranaut avait également partagé son point de vue sur le processus de vérification des comptes Twitter. Elle l’avait qualifiée de meilleure plate-forme de médias sociaux car elle est «motivée intellectuellement et idéologiquement» et pas seulement sur l’apparence. Elle s’était demandé pourquoi seuls quelques-uns pouvaient attraper des tiques bleues et les autres avaient été rejetés.