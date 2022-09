Après avoir accusé les créateurs de Brahmastra de manipulation, Kangana Ranaut a qualifié le film de désastre. Elle a partagé un rapport d’activité sur la star de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt et a affirmé que le réalisateur d’Ayan Mukerji aurait subi une perte de plus de Rs 800 crore pour les investisseurs PVR et Inox.

Partageant un tweet de l’analyste du commerce cinématographique Sumit Kadel qui a qualifié Brahmastra de catastrophe dans sa critique, Kangana a affirmé que Karan Johar essayait de vendre un mensonge en forçant les gens à appeler les meilleurs acteurs d’Alia et de Ranbir. Elle s’est attaquée au fait qu’Ayan Mukerji était qualifié de génie en remettant en question le budget de Rs 600 crore pour le réalisateur qui n’a jamais fait de bon film de sa vie.

Elle a en outre affirmé que Fox Studio en Inde devait se vendre pour financer Brahmastra et s’est demandé combien de studios seraient fermés à cause de leur folie. Elle a ensuite partagé un rapport commercial sur Brahmastra qui indiquait que le film avait anéanti plus de 800 crores de roupies d’investisseurs PVR et Inox.

Kangana a déclaré que leur groupisme venait les mordre. Elle a accusé les fabricants de Brahmastra de parrainer des mariages, de faire des relations publiques pour bébés, de contrôler les médias, d’emprisonner Kamaal R Khan alias KRK et d’acheter des billets pour transformer un film malhonnête en un film honnête.

Dans un autre article, l’actrice a déclaré que l’industrie n’avait plus aucun studio international dans le pays auquel elle pouvait présenter ses films. Elle a affirmé que la mafia du cinéma avait pris le contrôle du système et l’avait aspiré. Elle s’est ensuite interrogée : “Comment pouvons-nous faire des films alors qu’il n’y a plus de studios, seulement des financiers traditionnels et des producteurs individuels qu’elle dit être très rares à trouver.

Avec les affirmations explosives de Kangana, il reste à voir ce que les créateurs de Brahmastra ont à dire sur les grandes allégations de l’actrice.