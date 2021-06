Kangana Ranaut a parlé mercredi de son plaidoyer pour le renouvellement du passeport refusé par l’autorité locale des passeports à Mumbai au motif qu’elle avait un FIR enregistré contre elle par la police de Bandra pour sédition.

L’acteur de ‘Queen’ a consulté son compte Koo et a partagé un article sur l’incident. Kangana a écrit : « Le gouvernement Mahavinashkari (se référant au gouvernement du Maharashtra) a recommencé mon harcèlement indirect, ma demande de renouvellement de passeport a été rejetée parce qu’un Roméo au bord de la route appelé Munawar Ali Sayed a déposé un dossier de sédition contre moi d’autant plus que l’affaire était presque rejeté par le tribunal, mais le tribunal a rejeté ma demande de passeport et la raison invoquée est « ma demande est vague ».

Kangana Ranautgi@kanganarofficial Le gouvernement de Mahavinashkari a recommencé mon harcèlement indirect, ma demande de renouvellement de passeport a été rejetée parce qu’un tapori/roméo au bord de la route appelé Munnawar Ali a déposé une affaire de sédition (affaire deshdroh oui l’ironie est hilarante) sur moi d’ailleurs l’affaire était presque rejeté par le tribunal mais le tribunal a rejeté ma demande de passeport et la raison invoquée est » ma demande est vague » hmmmmm

Dans ses histoires sur Instagram, elle a également déclaré comment, lorsque Aamir Khan avait offensé le gouvernement BJP à l’époque, son passeport n’avait pas été retenu et ses tirs n’avaient pas été arrêtés. « Quand Aamir Khan a offensé le gouvernement du BJP en qualifiant l’Inde d’intolérance, personne n’a retenu son passeport pour arrêter ses films ou ses tournages, en aucun cas il n’a été arrêté ou harcelé. Mais dans mon cas, je suis harcelé et à cause de mon passeport retenu de retour, je ne peux voyager nulle part. »

Lundi, Kangana avait demandé à la haute cour de Bombay de demander des instructions à l’autorité régionale des passeports pour le renouvellement du passeport, car son plaidoyer avait été rejeté par l’autorité locale des passeports en raison d’un FIR contre elle pour sédition.

La Haute Cour de Bombay aurait refusé mardi l’audition du plaidoyer de Ranaut, qualifiant la demande de vague. Selon les rapports, le tribunal lui a permis de modifier la demande et a affiché l’audience sur l’affaire à une date ultérieure.

Sur le plan professionnel, les prochains projets de films de Kangana incluent «Thalaivi», basé sur l’ancien ministre en chef du Tamil Nadu, Jayalalithaa. Elle a aussi ‘Tejas’ et ‘Dhaakad’ dans son chaton. ‘Manikarnika Returns: The Legend Of Didda’ est également en préparation.