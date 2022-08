Kangana Ranaut poursuit le magazine de divertissement pour l’avoir nominée pour un prix pour Thalaivii; “J’ai interdit les pratiques contraires à l’éthique, corrompues et déloyales…”

Thalaivii de Kangana Ranaut n’a peut-être pas secoué le box-office, mais sa performance a certainement été très appréciée. Elle a obtenu une nomination au SIIMA pour la même chose. Filmfare a également nominé Kangana Ranaut dans la catégorie Meilleure actrice pour Thalaivii. L’actrice a pris son compte Instagram et a déclaré qu’elle allait poursuivre la publication en justice. Kangana Ranaut a déclaré qu’ils lui avaient demandé d’assister à la cérémonie depuis de nombreuses années maintenant. Elle a dit que cela ressemblait à un prix de présence et qu’il était indigne de sa dignité d’assister à de tels spectacles et d’accepter les prix. Regardez la capture d’écran ci-dessous…

Thalaivii a été réalisé par AL Vijay. Kangana Ranaut a joué le rôle titre en tant qu’ancien CM du Tamil Nadu, J Jayalalithaa. Le film a reçu des critiques mitigées de la part des critiques. En fait, même le jeu de Kangana Ranaut est passé sous le scanner. L’actrice a appelé Bollywood pour avoir promu le népotisme, l’élitisme et saboté les carrières. Elle a commencé une campagne après la disparition de Sushant Singh Rajput en 2o20.

Maintenant, Kangana Ranaut est occupé avec Urgence. Le film est basé sur la vie de l’ancienne Première ministre indienne Indira Gandhi. Shreyas Talpade et Mahima Chaudhary jouent également des rôles importants dans le film. L’écrivain de Dhaakad Ritesh Shah fait également partie de l’équipe de rédaction. Son premier look a été très apprécié. Cela a été un choc. Alors qu’Aamir Khan a déclaré qu’il boycotterait les récompenses cinématographiques en Inde, aucune célébrité n’a jamais fait quelque chose de ce genre. Le dernier film de Kangana Ranaut, Dhaakad, a très mal tourné au box-office.