Kangana Ranaut pleure la mort d’un fan dans le glissement de terrain de l’Himachal, la qualifiant de « au-delà de tragique » | Nouvelles des gens

New Delhi: Kangana Ranaut a le cœur brisé par la mort subite de son fan de 34 ans, le Dr Deepa Sharma, qui se trouvait dans le district de Kinnaur, dans l’Himachal Pradesh, lorsqu’un glissement de terrain dévastateur lui a coûté la vie dimanche 25 juillet. Kangana a profité de ses histoires Instagram pour partager son choc et son chagrin face à la nouvelle et pour présenter ses condoléances à la famille de Deepa.

« Elle était une grande fan, elle m’a envoyé de jolies lettres et m’a comblé de cadeaux et de bonbons a également visité ma maison à Manali …. Oh !!! Cela ressemble à une grosse secousse… C’est plus que tragique… Oh mon Dieu », a écrit l’actrice de « Queen ».

Se rappelant comment elle a rencontré Deepa pour la première fois, Kangana a écrit: « Je me souviens encore que j’étais à Jaipur en train de filmer pour Manikarnika et que de nombreux fans attendaient dans le hall de mon hôtel, je n’ai pas prêté attention à la foule mais elle m’a vu et a crié qu’elle ne m’a pas donné le temps moi serré. Depuis que nous sommes restés en contact et aujourd’hui, cette horrible nouvelle et cela aussi dans l’accident de glissement de terrain de l’Himachal, je me sens terrible ».

L’actrice de 34 ans a également présenté ses condoléances à la famille de Deepa. « Mes condoléances à la famille et aux amis du Dr Deepa. Tu seras toujours dans mon cœur… reviens s’il te plaît », a écrit Kangana.

L’actrice de « Tanu Weds Manu » a également exhorté ses fans à ne pas se rendre dans les montagnes pendant la saison des pluies, car c’est très dangereux.

« Aussi à toutes les personnes qui voyagent dans les montagnes sous la pluie, sachez que c’est une idée terrible, les glissements de terrain sont naturels par ce temps, mais à cause de la construction de nombreux tunnels, autoroutes et routes, nous perturbons l’équilibre naturel et la géométrie des montagnes et des vallées parce que de toutes les constructions et bombardements pour forer et creuser les montagnes et créer des tunnels et des autoroutes, ces glissements de terrain sont devenus violents et trop destructeurs… Veuillez vous abstenir de visiter l’Himalaya en cette saison… S’il vous plaît, c’est une demande. »

Sur le plan du travail, Kangana sera ensuite vu dans le biopic d’AL Vijay sur le défunt ministre en chef du Tamil Nadu J Jayalalithaa Thalaivi et le thriller d’action de Razneesh Ghai Dhaakad.