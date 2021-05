Kangana Ranaut passe du temps avec sa famille après s’être remis de COVID | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice Kangana Ranaut a partagé samedi une série de photos avec des membres de sa famille. L’actrice, qui a testé COVID-19 négatif, est heureuse de pouvoir désormais passer du temps avec ses proches.

Sur les photos qu’elle a publiées sur Instagram, on voit Kangana serrer sa mère dans ses bras, se détendre avec sa sœur Rangoli et passer du temps avec son neveu et d’autres membres de la famille. L’actrice a également indiqué où elle se dirigerait ensuite dans la légende.

« Le plus difficile pendant Covid était l’isolement, c’était agréable de rencontrer des amis et des parents aujourd’hui à Manali, d’aller rencontrer grand-mère Tom à Mandi », a-t-elle écrit.

Côté travail, on verra Kangana dans le film « Thalaivi ». La sortie du film a été reportée en raison de l’épidémie de COVID. Elle fait également partie des films « Tejas » et « Dhaakad », et a récemment annoncé un film sous sa bannière Manikarnika Films intitulé « Tiku Weds Sheru ».