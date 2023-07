Kangana Ranaut partage une vidéo de Karan Johar disant qu’il peut manipuler le verdict du box-office, voici la vérité

Kangana Ranaut a partagé une vidéo sur son compte Twitter qui montre Karan Johar parler de la manipulation du verdict au box-office et de la façon dont il a été modifié ou semé par les relations publiques. Mais la vidéo est-elle authentique ou non éditée ? Voici la vérité.

Kangana Ranaut poursuit sa diatribe contre le cinéaste Karan Johar et a partagé une vidéo dans laquelle le cinéaste explique comment le verdict d’un film peut être modifié ou semé avec l’aide de relations publiques. Partageant une vidéo éditée, Kangana a écrit sur Twitter : « Dhanya hai aap Karan Johar ji. Bhagvan est l’industrie cinématographique ko aapse bachaye. »

Voici le tweet

धन्य हैं आप करण जौहर जी

Plus d’informations pic.twitter.com/pHa5dk9gYD – Kangana Ranaut (@KanganaTeam) 30 juillet 2023

La vérité derrière la vidéo

Eh bien, Kangana a partagé un clip édité d’un événement. Ce que Karan disait réellement est intelligemment supprimé de la vidéo. Le clip est à l’origine d’un événement, où Karan Johar parlait de son autobiographie. L’événement intitulé The Hindu Lit for Life 2018: An Unsuitable Boy a eu lieu en 2018. Lors d’une discussion d’une heure avec le critique Baradwaj Rangan. La vidéo partagée par Kangana semble que Karan parle de la manipulation qui a eu lieu au cinéma. Alors qu’en réalité, Karan ne parlait pas des chiffres et des verdicts du box-office, mais de la réception des livres.

Au cours de la conversation, un membre du public a demandé à Karan que, tout comme un cinéaste qui craint l’échec au box-office, avait-il des doutes sur son autobiographie – Un garçon inadapté, confronté au rejet du public. Karan n’était pas d’accord et a dit: « Qu’est-ce qui se passe lorsque vous faites des films, ces chiffres vous frappent, et ils vous donnent aussi des balises – semi-hit, moyen, supérieur à la moyenne, super-hit, superproductions. Qui peut savoir si Penguin (livre éditeur) l’appellera un semi-hit ou un blockbuster ? Ces balises ne viennent pas (ici) donc je n’ai pas peur. »

Il a ajouté: « C’est pourquoi les émissions numériques sont géniales, vous ne savez pas (si c’est un succès ou un flop). Je peux vous dire que c’est la plus grande émission sur la plate-forme numérique, mais je peux aussi en mentant, vous ne « Je ne sais même pas comment le vérifier. Mais malheureusement pour le box-office, nous ne pouvons pas mentir à propos de (collections). Parce que nous avons d’importants contrôles au box-office qui se produisent. C’est pourquoi je ne vois pas du tout l’échec du livre parce que je savais que même si ça ne marchait pas bien, en relations publiques, je peux facilement communiquer qu’il a très bien marché. »

Karan a clairement dit que les collections au box-office ne peuvent pas être modifiées beaucoup, car il y a une forte surveillance à ce sujet. Mais ce que Kangana a partagé communiquait comme s’il parlait de l’industrie du cinéma. Sur le plan du travail, le dernier réalisateur de Karan, Rocky Aur Rani Kii Prem Kahani, a suscité des réactions positives de la part des critiques et des masses.