Kangana Ranaut partage un « moment de fan » avec Dale Steyn et fait la promotion de Tejas lors de l’avant-match de la Coupe du monde Inde-Afghanistan

Kangana Ranaut a été vue dans l’avatar d’une femme pilote de chasse de l’armée de l’air indienne lors de l’événement d’avant-match Inde contre Afghanistan.

Kangana Ranaut est occupée à promouvoir son prochain acteur aérien, Tejas, et au milieu des promotions, l’ancien joueur sud-africain Dale Steyn a eu un moment de fan avec l’actrice. Kangana est arrivée au studio Star Sports pour promouvoir son prochain film, dans l’avatar d’une femme pilote de chasse de l’Indian Air Force lors de l’avant-match Inde contre Afghanistan. Steyn a profité de cette occasion pour prendre un selfie avec Ranaut.

Dale a partagé la photo sur Instagram avec la légende « Moment de fan ». Kangana Ranaut a partagé sa photo sur sa story Instagram et a reconnu son admiration. Même Kangana a déclaré qu’il était fan de Dale et a écrit : « De même ».

Voici le post de Kangana

À propos de Tejas

La bande-annonce du prochain Tejas de Kangana Ranaut a été dévoilée par les créateurs le dimanche 8 octobre à l’occasion de la Journée de l’Air Force, alors que le film célèbre le courage et la bravoure des officiers de l’armée de l’air indienne. L’actrice, lauréate de plusieurs prix nationaux, incarne elle-même un officier de l’IAF nommé Tejas Gill dans le film.

Le film a récemment publié sa bande-annonce et présente une production élevée, ainsi que des représentations plus authentiques de l’armée de l’air indienne, et montre même l’avion de combat léger fabriqué en Inde, HAL Tejas, au combat.

Le prochain film d’action aérien est produit par Ronnie Screwala sous sa maison de production RSVP Movies et réalisé par Sarvesh Mewara pour ses débuts en tant que réalisateur. La musique entraînante et la musique de fond du film sont de Shashwat Sachdev. Aarif Sheikh et Hari K. Vedantam sont respectivement les monteurs et les cinéastes.