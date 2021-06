Kangana Ranaut partage sa vidéo épique de transformation de 2006 à 2021

Kangana Ranaut fait partie de Bollywood depuis 15 ans lorsqu’elle a fait ses débuts en 2006 avec « Gangster ». L’acteur dit qu’elle était mineure lorsqu’elle a commencé à travailler et a partagé un aperçu de ce à quoi ressemble « grandir » dans « l’industrie cinématographique ».

Kangana a publié dimanche un collage vidéo sur son compte Instagram. Le clip la montre en train de donner des interviews de 2006 à maintenant en 2021.

Parallèlement à la vidéo, elle a écrit une note qui disait : « Ma sœur m’a envoyé ceci une vidéo faite par des fans, m’a fait sourire. Voilà à quoi ressemble grandir dans l’industrie cinématographique, j’étais mineure quand j’ai commencé à travailler, J’ai beaucoup souffert parce que j’aurais dû être à l’école pour étudier et jouer sans lutter pour faire carrière sans parents ni compréhension et conseils appropriés de l’industrie cinématographique. »

Kangana est entré dans le monde fastueux du showbiz en 2006 avec « Gangster ». Elle a ensuite été vue dans des films tels que ‘Life in a…Metro’, ‘Fashion’, ‘Once Upon A Time in Mumbaai’, ‘Krrish 3’, ‘Queen’, ‘Tanu Weds Manu’, ‘Judgementall Hai Kya ‘, ‘Manikarnika : La Reine de Jhansi’ et ‘Panga’.

Elle a ajouté: « Mais cela m’a aussi donné beaucoup de temps si aujourd’hui je sens qu’après avoir commencé à zéro à 16 ans et avoir lutté pendant plus d’une décennie pour réussir, je peux toujours repartir de zéro à 34 ans et construire mon propre studio et être un cinéaste à succès parce que j’ai le temps. »

Kangana a ensuite cité une ligne de la Bhagavad Gita, « Je crois vraiment en ce que Krishna a dit dans Geeta, tout ce qui semble mauvais a du bon en lui et tout ce qui semble bon à la surface porte définitivement la semence d’un mauvais dans son ventre, que ce soit ou on ne voit pas que c’est notre problème mais ça ne change pas la nature de la réalité. »

« Au fait, merci pour la vidéo », a-t-elle ajouté.

Parlant de sa liste de travail à venir, Kangana a son assiette pleine. Elle sera vue dans une série de films tels que « Thalaivi », « Dhaakad », « Tejas » et « Emergency ».