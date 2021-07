Kangana Ranaut partage de belles photos de sa récente visite à Budapest | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice de Bollywood Kangana Ranaut a partagé lundi une série de photos sur les réseaux sociaux, ressentant les vibrations romantiques en Europe sur les plateaux de son prochain film « Dhaakad » de Razneesh Ghai.

Prenant sur son Instagram, l’acteur a décidé de poser esthétiquement pour une séance photo de rêve pour laquelle elle a spécifiquement acheté un bouquet de fleurs. L’acteur a servi de grands sentiments romantiques et a décidé de revêtir un nouvel avatar pour sa récente séance photo.

Dans la série de photos téléchargées par l’acteur de 34 ans, Kangana a enfilé une robe midi à fleurs avec une paire de lunettes de soleil sur les tournages de « Dhaakad » à Budapest.

Elle a posé dans les rues de la Hongrie et a décidé de jouer le ‘Bolly Bimbo’ pour prendre des photos typiques de type Instargam pour ses fans. En les sous-titrant, elle a écrit: « J’ai décidé de jouer un Bolly Bimbo aujourd’hui et de prendre des photos de style insta typiques pour ma famille insta très intelligente. »

Dans un autre article, l’acteur pouvait être vu se promener dans la ville dans des appartements. Elle a informé ses fans qu’elle avait acheté un bouquet de fleurs colorées dans le but de la séance photo et pour réussir son «jeu Insta».

Elle a écrit: » J’ai acheté ces fleurs pour que mon jeu insta soit correct …. Cela pourrait être un coup fatal à mon amour-propre, mais ma vanité jubile … « . N’hésitant pas à admirer sa propre beauté, l’acteur a sous-titré un autre article en écrivant: « Non, c’est vraiment agréable d’être ici et de cliquer sur ces images complaisantes.

Pendant ce temps, les prochains projets de films de Kangana incluent « Thalaivi », qui est basé sur la vie de l’ancien ministre en chef du Tamil Nadu, Jayalalithaa. Elle a aussi ‘Tejas’ et ‘Dhaakad’ dans son chaton. ‘Manikarnika Returns: The Legend Of Didda’ est également en préparation.